Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:55 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:55

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi ise iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz, Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadesini kullandı.

- "DÜĞÜNLERİ HASTALIK, YOĞUN BAKIM İZLEMESİN"



Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da 2 gün önce yapılan bir düğünde 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısı yaptı.

- SALGIN SÜRECİNDE YARDIM İSTEYEN VATANDAŞLARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN VİDEO SERİSİ HAZIRLANDI



Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başlamasından itibaren 131 ülkeden tahliye talebinde bulunan yaklaşık 95 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi ve sağlık sorunu bulunanların tedavilerinin yapılmasına ilişkin hazırlanan video serisinin ilki yayınlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video serisinde, Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliye ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları ve Türkiye'nin desteğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programı, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyuruldu.

Bu yıl, salgın nedeniyle öğrencilerin staj imkanı bulmakta zorlandığının görüldüğü, "staj mezuniyetine engel olması" düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacak.