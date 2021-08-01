Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 00:36 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:37

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 31 Temmuz saat 23.56 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 41 milyon 4 bin 66, ikinci doz aşı sayısı 27 milyon 330 bin 510 oldu.

Üçüncü dozla yapılan toplam aşı miktarı 73 milyon 225 bin 181'e yükseldi.

İstanbul'da 13 milyon 459 bin 197, Ankara'da 5 milyon 830 bin 475, İzmir'de de 4 milyon 880 bin 202 doz aşı yapıldı.

- "Son 24 saatte 617 bin 245 doz aşı uygulandı"

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 oldu.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

- "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak durum lehimize dönecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyen vatandaşlara uyarıda bulundu.