Türkiye'nin küresel gücü Moskova'da: Türk diasporasının bir simgesi oldu

Başkent Moskova'da TOBB'un iştiraki TOBTİM tarafından daha önce Türk yatırımı olarak alınan, Kremlin Sarayı'na çok yakın mesafede bulunan Arkadia isimli alışveriş ve iş merkezinin yeni konseptiyle ticari hayatına geçmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Kurdele kesilen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TOBB Başkan Yardımcısı ve TOBTİM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBTİM yönetim kurulu üyeleri, Rusya Federasyonu Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Arkadia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Sabahattin Yavuz ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında pek çok önemli işbirliği projeleri olduğunu hatırlatarak, "TOBTİM'in açtığı bu yeni bina da bu projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Bunu görünce gururlanmamak elde değil." diye konuştu.

Yorgancılar ise yıllar önce TOBB tarafından alınmış olan binada yıllar sonra yenilenme ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyerek, merkezde bir sistem ve proje değişikliği yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni bir tasarım gerçekleştirdiklerini anlatan Yorgancılar, "Son derece başarılı, güzel, Rusya'ya, Moskova'ya yakışan bir eser ortaya çıktı. İki ülke arasında yıllardan beri ortada olan kültürel ve siyasi ilişkilere katkı sağlayacak buna benzer projelerin artmasını diliyorum." diye konuştu.

Padalko da söz konusu alışveriş merkezinin yeni konseptiyle dikkati çektiğini belirterek, bu eserin Türk diasporasına ait önemli bir merkez olduğunu bildirdi.

Yeniden tasarlanan proje çerçevesinde alışveriş merkezi içerisindeki katlar yenilenerek market, sinema, spor salonları ile pek çok kafe ve restoranın bulunduğu geniş bir alana dönüştürüldü.