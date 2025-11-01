İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin küresel gücü Moskova'da: Türk diasporasının bir simgesi oldu
Güncel

Türkiye'nin küresel gücü Moskova'da: Türk diasporasının bir simgesi oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) iştiraki TOBTİM tarafından yenilenen Arkadia Alışveriş ve İş Merkezi, Moskova'da kapılarını yeniden açtı. Kremlin'e komşu bu prestijli yatırım, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve vizyonunu bir kez daha dünyaya gösterdi.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 19:10 - Güncelleme:
Türkiye'nin küresel gücü Moskova'da: Türk diasporasının bir simgesi oldu
ABONE OL

Başkent Moskova'da TOBB'un iştiraki TOBTİM tarafından daha önce Türk yatırımı olarak alınan, Kremlin Sarayı'na çok yakın mesafede bulunan Arkadia isimli alışveriş ve iş merkezinin yeni konseptiyle ticari hayatına geçmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Kurdele kesilen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TOBB Başkan Yardımcısı ve TOBTİM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOBTİM yönetim kurulu üyeleri, Rusya Federasyonu Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Arkadia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Sabahattin Yavuz ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında pek çok önemli işbirliği projeleri olduğunu hatırlatarak, "TOBTİM'in açtığı bu yeni bina da bu projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Bunu görünce gururlanmamak elde değil." diye konuştu.

Yorgancılar ise yıllar önce TOBB tarafından alınmış olan binada yıllar sonra yenilenme ihtiyacı ortaya çıktığını söyleyerek, merkezde bir sistem ve proje değişikliği yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni bir tasarım gerçekleştirdiklerini anlatan Yorgancılar, "Son derece başarılı, güzel, Rusya'ya, Moskova'ya yakışan bir eser ortaya çıktı. İki ülke arasında yıllardan beri ortada olan kültürel ve siyasi ilişkilere katkı sağlayacak buna benzer projelerin artmasını diliyorum." diye konuştu.

Padalko da söz konusu alışveriş merkezinin yeni konseptiyle dikkati çektiğini belirterek, bu eserin Türk diasporasına ait önemli bir merkez olduğunu bildirdi.

Yeniden tasarlanan proje çerçevesinde alışveriş merkezi içerisindeki katlar yenilenerek market, sinema, spor salonları ile pek çok kafe ve restoranın bulunduğu geniş bir alana dönüştürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.