Türkiye'nin küresel gücü Platin Global 100'de: Ödüller sahiplerini buldu

Platin Global 100 Ödülleri 2025, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşti.

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri 24 TV'den canlı yayınlandı. Ödül töreninde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün açıklamalarda bulundu.

Sekizinci kez gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri'nin açılışını yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün; "Platin Dergisi, 27 yıllık yayıncılık birikimiyle Türkiye iş dünyasının bugününe ve yarınına yön veren tematik içerikler üretmeyi amaçlayan, referans bir ekonomi ve iş dünyası yayınıdır. Bu vizyon doğrultusunda, Ipsos Türkiye iş birliğiyle hazırlanan Platin Global 100 Endeksi, üretim ve ihracat performanslarıyla küresel ölçekte öne çıkan Türk şirketlerini 8'inci kez bir araya getirmektedir. Farklı sektörlerde ülkemizi başarıyla temsil eden bu şirketler, her yıl belirlenen gelecek odaklı temalar çerçevesinde ödüllendirilmektedir.

2025 yılı itibarıyla Platin Global 100'ün odağı, ekonomik büyümeyi sosyal ve çevresel faydayla birlikte ele alan Etki Ekonomisi olmuştur. Şeffaflık, ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik temelinde şekillenen bu yaklaşım; çıktıdan sonuca, niyetten gerçek etkiye geçişi temsil etmektedir. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu, etki yönetimini merkezine alan şirketleri destekleyerek; sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası haline getiren bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu anlayışla, geleceği bugünden tasarlayan ve somut değer yaratan şirketler ödüllendirilerek Türkiye iş dünyasında etki odaklı dönüşümün yaygınlaşmasına öncülük edilmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yaptığı konuşmada; Etki Ekonomisi yaklaşımının yatırım anlayışında niteliksel bir dönüşümü ifade ettiğini belirterek, bugüne kadar yatırımların ağırlıklı olarak büyüklüğü üzerinden değerlendirildiğini, gelinen noktada ise yatırımların nasıl bir ekonomik, sosyal ve çevresel etki yarattığının da en az bu kadar önemli hale geldiğini vurguladı. Etki ekonomisinin; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şeffaflık, ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendiren bütüncül bir çerçeve sunduğunu ifade etti. Dağlıoğlu ayrıca, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Enerji ve Maden Politikası gibi stratejik adımlarla küresel yatırım ekosisteminde yalnızca bir yatırım merkezi değil, yön veren bir aktör konumuna ilerlediğine dikkat çekti. Etki yatırımı, sosyal etki analizi ve etki odaklı fon mekanizmalarının Türkiye'de hızla geliştiğini belirten Dağlıoğlu, önümüzdeki dönemde bu alanlara ayrılan finansal kaynakların artacağını ve etki odaklı yaklaşımın yatırım ekosisteminin kalıcı bir unsuru haline geleceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sekizinci kez düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Küresel ekonominin jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi çok boyutlu sınamalarla önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerinde sınırlı yukarı yönlü revizyonlar yapmasına rağmen küresel büyümenin tarihsel ortalamaların altında seyrettiğine dikkat çeken Bakan, tüm bu zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle pozitif ayrışmayı başardığını ifade etti.

Bolat, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında da kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, nominal GSYH'nin 1,5 trilyon doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığını, mal ihracatının yıllıklandırılmış bazda 270 milyar dolar seviyesini yakaladığını, hizmet ihracatının ise 117 milyar dolarla tarihi bir başarıya imza attığını kaydetti. Cari işlemler açığında sağlanan güçlü gerilemenin makroekonomik dengeleri güçlendirdiğini belirten Bakan, sürdürülebilir ihracat anlayışı çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm ile yerli ve millî üretimin stratejik önemine işaret etti. Konuşmasında Etki Ekonomisi kavramına da özel bir vurgu yapan Bakan, ekonomik başarının artık yalnızca büyüklük ve hacimle ölçülemeyeceğini belirterek, "Bugün artık sadece ne kadar ürettiğimizi değil; nasıl ürettiğimizi, kimin için ürettiğimizi ve neye etki ettiğimizi de sorgulamak zorundayız" dedi. Etki ekonomisinin çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal refah ve kalıcı değer üretimini merkeze alan yeni bir paradigma sunduğunu ifade eden Bakan, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi iş birliğiyle bu anlayışın yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Bakan, Platin Global 100 Ödülleri ile yalnızca ticari başarılarıyla değil, yarattıkları sosyal ve çevresel etkiyle de öne çıkan şirketlerin ödüllendirilmesinin, Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

24 TV'den de canlı yayınlanan Platin Global 100 Ödülleri, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Detaylı bilgi için; https://www.global100odulleri.com/

PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ 2025

1 BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ İNDEKS BİLGİSAYAR

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

2 ENERJİ VE PETROL SEKTÖRÜ AKSA ENERJİ

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

3 GIDA SEKTÖRÜ BANVİT

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

4 İLAÇ SEKTÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

5 İNŞAAT SEKTÖRÜ OYAK ÇİMENTO

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

6 KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ PETKİM

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

7 MADEN SEKTÖRÜ AHLATCI KUYUMCULUK

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

8 METAL SEKTÖRÜ İZMİR DEMİR ÇELİK

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

9 OTOMOTİV SEKTÖRÜ BRİSA

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

10 SAVUNMA SEKTÖRÜ ASELSAN

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ

11 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İGA

ETKİ EKONOMİSİ ÖDÜLÜ