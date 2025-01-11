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Türkiye'nin kuzeydoğusunda yeni Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi için acele kamulaştırma kararı alındı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Türkiye'nin kuzeydoğusunda yeni Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi
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Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

  • demiryolu projesi
  • kamulaştırma
  • Kars-Iğdır

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