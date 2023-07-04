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Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz toprağa verildi

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün (56) cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 18:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz toprağa verildi
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Karagöz için Karacaahmet Şakirin Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Karagöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda katafalka taşınırken, annesi Ayla Karagöz, oğlu Batuhan Karagöz ve eski eşi Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz burada taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Karagöz'ün fotoğrafını yakasında taşıdı.

Cami avlusunda Karagöz için dua edildi, helallik alındı ve tezkiye konuşması yapıldı. Cenaze namazında İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, eski dışişleri bakanlarından Feridun Sinirlioğlu ile birçok büyükelçi saf tuttu.

Namazın ardından polislerin omzunda cenaze aracına taşınan Karagöz'ün cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Vali Gül, tören sonrası büyükelçinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Merhumun oğlu Batuhan Karagöz, babasıyla bir süredir uzak olduklarını, ölüm haberini babaannesinden aldığını ve üzüntülü olduğunu dile getirdi.

Karagöz, 30 Haziran'da, Fethiye'de Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmıştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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