DMM, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) TPAO'ya tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürmekte olduğu ifade edilen açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Eylül 2025 günü BM 80. Genel Kurulu'na yaptığı hitabında, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarını en güçlü şekilde koruyacağını ve Türkiye ile KKTC'yi dışlayan projelerin asla başarılı olamayacağını hatırlatmıştır" denildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yakın dönemde filosuna iki yeni sondaj gemisi katmasının, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Tüm bu faaliyetler ülkemizin ekonomik çıkarlarını önceliklendirecek şekilde kesintisiz sürdürülmektedir. Sonuç olarak; Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki kararlılığını hedef alan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.