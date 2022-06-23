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Türkiye'nin mücadelesine kardeş ülkeden destek

Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için amfibi uçağı gönderdi.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı 10 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla uçağın Türkiye'ye gönderildiğini belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı Hava Birliği Komutanı Tümgeneral Eşref Gasimov, "Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçak 10 kişilik heyetiyle birlikte Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket ediyor. Bu uçaktan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir adet bulunuyor. Uçağımız geçen yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyor" dedi.

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