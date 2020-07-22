DHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:25

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasaidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile durum değerlendirmesi yaptı. Telefon görüşmeleriyle ilgili yapılan açıklamalarda, Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı. Türkiye'nin adımı sonrasında Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin ‘alarma’ geçtiğini manşete çeken Rum Fileleftheros gazetesi, Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında açık hat uygulamasına geçildiğini yazdı.

BAŞBAKAN'DAN GENELKURMAY BAŞKANINA: ACİL ÜLKEYE DÖN

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başbakanlık binasında yüz yüze görüştüğü, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile de telefonda peş peşe görüşmeler yaptığı belirtildi. Başbakan Miçotakis'in Kıbrıs'ta temaslar yapan Genelkurmay Başkanı Floros'a, acil ülkeye dön mesajı verdiği ifade edildi.

“SAVAŞ HAZIRLIĞI TURİZME YANLIŞ MESAJ VERİR”

Alithia gazetesi, ‘Yunan tarafından, hiçbir şekilde panik yaratılmaması, sosyal medyada halkta endişe yaratacak yalan haberler yayılmaması gerektiği’ vurgusu yapıldı. Haberde, “Turizmin sıfırın altında seyrettiği yeni koronavirüs döneminde, savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü yanlış mesaj verir” ifadelerine yer verdi.