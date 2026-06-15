Türkiye'nin Önderleri 5. dönem mezunlarını verdi

Türkiye'nin ve Dünyanın geleceğine yön verecek gençlerin; kültürel, sanatsal, bilimsel, sosyal ve sportif alanlarda gelişimini desteklemek ve uluslararası platformlarda söz sahibi bireyler haline gelmelerine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen Türkiye'nin Önderleri eğitim programı 7. Yılını doldurdu. Üç yılın ardından programdan mezun olan 85 öğrenci, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Eğitimin Kapanış Dersi de Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz'ın verdiği "21. Yüzyılda Kültür ve Kimlik" oturumuyla yapıldı.

İNSANLIK İÇİN UMUT OLACAKSINIZ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye genelinde 50 ilde 4000'den fazla gençle birlikte 7 yıldır yürüttükleri projenin kapanışında bu uzun serüveni azimle tamamlayan gençleri görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Gençlere hitaben önümüzdeki YKS'de önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Ceylan, "Sizler yakında üniversiteli gençler olacaksınız, ümmetin gözbebekleri olarak üniversiteleri dolduracaksınız. Sadece Türkiye'nin 81 vilayetindeki insanlar için değil, bütün insanlık için bir umut olarak yetişeceksiniz" diye konuştu. Eğitimin bir süreç işi olduğunu, 3 yıllık süreçte gençlerin akranlarına ciddi fark attıklarını belirten Ceylan, "İnanıyorum ki üniversitede aynı ortamı paylaştığınız arkadaşlarınıza baktığınızda bu farkı çok daha net anlayacaksınız. Belli bir fikri olan, belli bir düşüncenin peşinden yürüyebilen, bir istikamet doğrultusunda hareket eden kişiler olarak yolunuza devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEME DAHİL OLDUNUZ

Gençlere eğitim sürecine ilişkin kazanımlarını aktaran Ceylan sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Gençlerimiz bu proje kapsamında birlikte eğitim aldıkları kardeşleriyle, arkadaşlarıyla Allah'ın izniyle bir ömür yol yürüyecekler ve her biri aynı istikamete bakan, aynı şekilde alnı secdeye varan gençler olacaklar inşallah. O yüzden muazzam bir arkadaş çevresi, çok güzel bir ekosisteme ulaştınız gençler. Aynı zamanda sizler lise döneminde çok nitelikli, dert sahibi abi ve ablalarla muhatap oldunuz, onlarla birlikte yol yürüdünüz. Bugün program bitti diye onlara veda etmeyeceksiniz. İnşallah bu birlikteliğiniz de hayat boyu devam edecek. Hep onlar sizin yanınızda olacak, elinizden tutacak. Onlarla birlikte yol yürümeye başlayacaksınız.

BURADAKİ BİLİNÇ ÇOK ÖNEMLİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Cihad Demirli ise ailenin ve çevrenin bir çocuğun yetişmesinde en kritik faktör olduğuna dikkat çekerek, "Bir çocuğu okul öncesinden 12.

sınıfa kadar geçirdiği zamanı dikkate alarak değerlendirecek olursak, gençlerimiz zamanlarının büyük bir kısmını ya buradaki topluluk gibi okul sonrası programlara dahil olarak veya ailesi, sosyal çevresi ve dijital çevresiyle muhatap olarak geçirdi. Dolayısıyla buradaki bilinç son derece önemli" dedi. Eğitimlerde gençlerin becerisi kadar erdemlerinin de geliştiğini kaydeden Demirli, eylemi konuşacak, hakikati savunacak, mazlumların haklarını savunacak, sorumluluk sahibi, sorgulayıcı, muhakeme edici gençlerin yetiştiğini söyledi.

7 YILIN EMEĞİ İLE BURADAYIZ

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek de ÖNDER Gençlik olarak yürüttükleri lise ve üniversite projelerinde bir dönemi tamamlamanın mutluluğu içinde olduklarını aktardı. Mezun olan gençlerle birlikte projeyi başlatan ve 7 yıldır emek veren isimlere teşekkür eden Çiçek, "Bugün buradan imam hatip ortaokuluna ve lisesine adım atmış, üniversite düzeyinde ise gençlerin eğitimi için sahada koşturan, emek veren, çaba gösteren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizler azimle ve gayretle çalışmaya, tüm gençlerimizi kuşatan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

50 İL, 4000 GENÇLE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak nitelikli gençler yetiştirmek üzere 2019 yılında hayata geçirilen eğitim programı Türkiye'nin Önderleri bugün Türkiye'nin 50 şehrinde 4000 bini aşkın öğrencisi ile devam ediyor. İstanbul'daki öğrenciler için düzenlenen mezuniyet programında 50 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 85 öğrenci sertifikalarını alarak mezun oldu. Programın İstanbul'daki mezun sayısı ise 372 kişiye ulaştı.