Türkiye'nin Önderleri 5. yıl mezunlarını verdi

Türkiye'nin önde gelen eğitim ve liderlik programlarından biri olan Türkiye'nin Önderleri, 5. yılını tamamladı. Dönemi başarılı bir şekilde bitiren 65 öğrenci düzenle törenle sertifikalarını aldı. Programda Yedi Hilal Derneği bünyesinde ortaya çıkan Nefer Rap grubu; Filistin, Doğu Türkistan ve mazlum coğrafyalar için bestelediği parçaları seslendirdi. Programın sonunda ise Türkiye'nin Önderleri için sürpriz olarak hazırlanan marş ilk defa gençlerle buluştu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Gençlik Komisyonu altında faaliyet gösteren Türkiye'nin Önderleri Programı İstanbul ayağı mezuniyet programı, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda koordinatör ve öğrencilerin konuşmalarından sonra Nefer Rap grubu tarafından Filistin besteleri ve ilk kez Türkiye'nin Önderleri marşı söylendi. Filistin konseri ve konuşmaların ardından gençler sertifikalarını aldı.

MEZUN OLUP GİTMİYORUZ



Programda gençlere hitaben bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu belirterek, "Okullarımızdan mezun olup diploma alıp gideceğiz ama bu camiadan diploma alıp gitmeyiz, bu aileden hiçbir zaman ayrılmayız" dedi. 3 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde kitap ve film tahlilleri, eğitim ve gezilere katılarak Türkiye'nin Önderleri programından mezun oldukları için gençleri tebrik eden Ceylan, "Akranlarınız farklı yerlerde iken siz bu yolu yürüdünüz. Fakat emin olun arkadaşlarınızdan çok farklı bir noktada olduğunuzu üniversitede anlayacaksınız. Bize güvenerek gençlerimizi bu yolculuğa teşvik ettikleri için ailelerimizi tebrik ediyorum. Üniversiteli abla ve abileriniz hayatlarının en güzel zamanında bizleri tercih ettiler, onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İSTİKRARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ



ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç de 2022 yılında ÖNDER Gençlik'in üç yıllık stratejisini belirlediklerinden bahsederek, "Uzun bir çalışma dönemi sonrası birinci, ikinci ve üçüncü yılımızı planladık. İlk iki yılımızda hamdolsun hedeflerimize ulaştık ve şimdi üçüncü yıla giriyoruz. En önemlisi gençlik felsefelerimizi oturttuk" dedi. "Amellerin en güzeli az da olsa devamlı olandır" hadisi şerifini şiar edinerek yollarına devam ettiklerini belirten Büyükdinç, "O da istikrar anlamına geliyordu. Bunun için Türkiye'nin Önderleri'ndeyiz, bunun için kardeşlerimizle ilgileniyoruz ve katma değeri her zaman artırmaya çalışıyoruz" dedi. ÖNDER Gençlik'te 30 ayrı kalem faaliyet gösterdiklerini bunlardan birinin de okul ziyaretleri olduğunu kaydeden Büyükdinç, sadece okul ziyaretleri kaleminde 8 ayda ilk sene 77 okulda 5 bin 400, ikinci sene de 345 okulda 35 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını ve bunun günde en az 2 okul ziyareti anlamına geldiğini söyledi.

37 İLDE 4 BİN 500 ÖĞRENCİ



Türkiye'nin geleceğinde etkili olacak liderler yetiştirmek üzere 2019 yılında serüvenine başlayan Türkiye'nin Önderleri programı, 4500 öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. İstanbul ile birlikte 37 ilde uygulanan programda her geçen yıl daha fazla gence ulaşıldı. Zaman yönetimi, irade terbiyesi, ekip çalışması, yetenek yönetimi ve iletişim becerileri üzerine gençleri geleceğe hazırlamayı amaçlayan program, bir danışman, iki koordinatör her grup için ikişer lider ve katılımcı öğrencilerden oluşuyor.

BAŞARILI OLANLARA SERTİFİKA



3 yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim programı olan Türkiye'nin Önderlerinde dönemi başarı ile bitiren öğrenciler sertifikalarını alarak bir üst yılda eğitimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 510 öğrencinin mezun olduğu programa, son yılında İstanbul'da 300, Anadolu'da 1000 genç olmak üzere 1300 öğrenci dahil olmuştu.