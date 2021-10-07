Türkiye'nin önemli bir adım attığına vurgu yaptı: Tüm sektörleri etkileyecek

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 19:44 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 19:51

Meyer-Landrut, Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi olan ve Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde bulunan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi'ni ziyaret etti.

Tesiste incelemelerde bulunan Meyer-Landrut, burada yaptığı açıklamada, AB tarafından finanse edilen ve Avrupa'nın negatif karbon etkisine sahip ilk biyorafinerisini ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamakla karbon salınımını azaltmak konusunda önemli bir adım attığını vurgulayarak, "Yeşil dönüşümün çevresinde gelişen bu tür çalışmalar ve projeler son derece önemli ve Avrupa Birliği'nin geleceğe yönelik en kapsamlı stratejileri arasında yer alıyor. Yeşil mutabakat, tüm sektörleri etkileyecek bir dönüşüm sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tüm sektörlerin yeşil dönüşüme katkı sağlaması gerektiğine işaret eden Meyer-Landrut, 2050'ye kadar sıfır karbon salınımlı bir dünya hedeflediklerinin altını çizdi.

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu da projeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Proje kapsamında hedef sektörler başta olmak üzere petrokimya, kozmetik, tekstil gibi alg tabanlı ürünlerin kullanıldığı birçok farklı alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Haznedaroğlu, KOBİ'ler için Ar-Ge kapasitesi artırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri sağlandıkları bilgisini paylaştı.

Haznedaroğlu, Meyer-Landrut ve beraberindeki heyete, Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi olma özelliğine sahip tesis ve projeler hakkında bilgi verdi.