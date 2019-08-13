Türkiye'nin operasyon sinyaliyle PKK/PYD'li teröristler tünel kazmaya başaladı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları kameraya yansıdı.
- DHA
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bölgeden edinilen bilgilere göre Türkiye ile ABD'nin 'Müşterek Harekat Merkezi' kurma girişimine karşın hazırlık yapan PKK/PYD'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor.
EN AZ 150 İŞÇİ ÇALIŞIYOR
DHA'da yer alan habere göre teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi. İş makineleriyle en az 4 metre derinliğinde kazılan bölgeye demir ve çimentoyla beton tüneller inşa edildiği görüldü.
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