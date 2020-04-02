İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6654
  • EURO
    7,3233
  • ALTIN
    340.294
  • BIST100
    89085.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Özbekistan ve Cibuti ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de
Güncel

Türkiye'nin Özbekistan ve Cibuti ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin, Özbekistan ve Cibuti ile imzaladığı protokol ve anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:19
ABONE OL

Ankara'da 25 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma ile, iki ülke arasında yatırımların karşılıklı fayda sağlayacak koşullarda teşvik edilmesi ve korunması için ekonomik iş birliğinin artırılması, sermaye ve teknoloji akışı ile ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

- CİBUTİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Resmi Gazete'de ayrıca, 19 Şubat'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karar yayımlandı.

İki devlet arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmeyi ve diplomatik temsilciliklerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen protokole göre Türkiye, Ankara'da bulunan İncek Diplomatik Site'deki bir arsayı Cibuti'ye, Cibuti de Haramous Sud'da bulunan bir arsayı Türkiye'ye devredecek.

Ankara'da 22 Şubat 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre iki ülke, teknik ve mesleki eğitim alanında büyüme eğilimleri, sertifikasyon ve eğitim yenilikleri konularında bilgi toplanması ve yaygınlaştırılması ile müfredat faaliyetleri, eğiticilerin eğitimi, ekipman ve ders kitaplarının karşılıklı değişimlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atacak.

Protokol, teknik ve mesleki eğitim alanında eğitmenlerin, yöneticilerin, diğer uzmanların ve öğrencilerin tecrübe paylaşımının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim kurumlarını yeni eğitim ekipmanı edinmeleri konusunda desteklemek gibi konuları da kapsıyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yollarını bakanlık yapacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.