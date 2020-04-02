Türkiye'nin Özbekistan ve Cibuti ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete'de

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:19

Ankara'da 25 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma ile, iki ülke arasında yatırımların karşılıklı fayda sağlayacak koşullarda teşvik edilmesi ve korunması için ekonomik iş birliğinin artırılması, sermaye ve teknoloji akışı ile ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

- CİBUTİ İLE İŞ BİRLİĞİ



Resmi Gazete'de ayrıca, 19 Şubat'ta Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol"ün onaylanmasına ilişkin karar yayımlandı.

İki devlet arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmeyi ve diplomatik temsilciliklerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen protokole göre Türkiye, Ankara'da bulunan İncek Diplomatik Site'deki bir arsayı Cibuti'ye, Cibuti de Haramous Sud'da bulunan bir arsayı Türkiye'ye devredecek.

Ankara'da 22 Şubat 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre iki ülke, teknik ve mesleki eğitim alanında büyüme eğilimleri, sertifikasyon ve eğitim yenilikleri konularında bilgi toplanması ve yaygınlaştırılması ile müfredat faaliyetleri, eğiticilerin eğitimi, ekipman ve ders kitaplarının karşılıklı değişimlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atacak.

Protokol, teknik ve mesleki eğitim alanında eğitmenlerin, yöneticilerin, diğer uzmanların ve öğrencilerin tecrübe paylaşımının yanı sıra, teknik ve mesleki eğitim kurumlarını yeni eğitim ekipmanı edinmeleri konusunda desteklemek gibi konuları da kapsıyor.