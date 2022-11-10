Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen, başkentte görevli Türk kurumlarının temsilcileri, görevliler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Önen, vefatının 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını söyledi.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün, milletin en önemli ortak değerlerinden olduğunu vurgulayan Önen, "Halen geçerliliğini koruyan, hatta mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında daha da önem kazanan fikirleri, eserleri, ilke ve inkılaplarıyla çağının ötesinde bir liderdir." dedi.

10 Kasım'ı bir matem gününden ziyade Atatürk'ü, bugünü ve geleceği aydınlatan ilke ve düşünceleriyle anma vesilesi olarak gördüğünü vurgulayan Önen, "Milletimizin bağımsızlığından ve egemenliğinden asla ödün vermeyişi, ileri görüşlülüğü, savaşın zorluklarını en iyi bilen bir asker olarak barışın önemine olan inancı, ülkesine karşı savaşırken ölenleri dahi 'bizim evlatlarımız' olarak görebilmesi, özetle düşüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü dünyanın unutulmayan en saygın liderlerinden biri haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla çıktığı zorlu yolda, milleti müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını, 99 yıl önce, istiklal mücadelesini Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığını belirten Önen, "Gazi'nin milli irade aşığı şahsiyetini, mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.