İşte olası bir çatışmada Türkiye'nin izleyeceğiz yol!

14 Şubat 2020 Cuma09:29 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bugünden itibaren askerlerimize bir saldırı olursa, rejim güçlerini her yerde vuracağız. Karada ve havada ne gerekiyorsa yaparız” açıklamasının ardından Rusya’nın hava sahasını kontrol ettiği İdlib’de Türkiye’nin askeri olarak nasıl bir yol izleyeceği de gündeme geldi.

İdlib’in coğrafi olarak Türkiye’ye yakın olmasının büyük avantaj olduğunu belirten savunma uzmanları, 20-120 kilometre menzile sahip hassas vuruş yapabilen ROKETSAN’ın geliştirdiği KAPLAN füzelerine dikkat çekiyor.

Çok Maksatlı Roket Sistemi platformlar üzerinden atılabilen füzeler, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde; topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri gibi hedefleri vurabiliyor.

Ayrıca muhtemel bir askeri harekâtta; SOM Seyir Füzesi, Slam ER Füzesi, Popeye Füzesi, HGK Güdüm Kiti, KGK Güdüm Kiti, JSOW Güdüm Kiti, karadan karaya atılabilen YILDIRIM Balistik Füzesi ve BORA Balistik Füzesi gibi mühimmatlar etkin bir şekilde kullanılabilir.

Çok namlulu roket atarların yanı sıra uzun menzilli fırtına obüsleri de oldukça etkili. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarında etkin şekilde kullanılan Fırtına obüsleri, ana silah olarak NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatı kullanabiliyor. Yüksek atış hızına sahip olan Fırtına, 8 ila 25 kilometre arasındaki hedeflere 3 atışı 15 saniyede yapabiliyor. Bu sayede üç obüsün atış gücünü tek başına karşılayabiliyor. Yüksek hareket kabiliyetine sahip Fırtınalar, hareket halindeyken 30 saniyede atışa hazır hâle gelebiliyor.

REJİM HAVADA ETKİN DEĞİL

İdlib’de muhaliflerin rejim helikopterini düşürmesini hatırlatan uzmanlar, Esad rejiminin de, hava sahasını etkin bir şekilde kullanamayacağına dikkat çekiyor. Özelikle Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan ve omuzdan atılabilen MANPADS füze sisteminin rejim helikopteri ve alçaktan uçan uçakları rahatlıkla vurabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Hava Kuvvetleri’nin Suriye operasyonlarında kullandığı KORAL elektronik harp sisteminin de şu an sahada aktif olarak görev yaptığı belirtiliyor. Askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen radar sistemi KORAL, 200 kilometrelik bir alanda düşman hattının radarlarını ve haberleşmesini karıştırabiliyor.

(Türkiye Gazetesi)