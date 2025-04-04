Türkiye'nin potansiyeli kuzeyde tanıtılacak

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, rüzgar enerjisi sektörünün global liderlerini bir araya getiren WindEurope 2025, 15 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte 550'den fazla firma en yeni ürün ve hizmetlerini sergilerken, 70'in üzerinde oturum düzenlenecek ve 350'den fazla konuşmacı sektördeki gelişmeleri ele alacak.

- WİNDEUROPE 2025 ETKİNLİĞİ TÜRKİYE İÇİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP

Sektörü bir araya getiren dünyanın en prestijli rüzgar enerjisi etkinliklerinden biri olan WindEurope bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor.

WindEurope 2028'e adaylığını açıklayan Türkiye, TÜREB ve beraberindeki heyetle önemli temaslar gerçekleştirecek.

Bu bağlamda, TÜREB, global paydaşlarla iş birliklerini güçlendirmeyi, sektördeki yenilikleri takip etmeyi ve Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelini daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor.

WindEurope 2025'te 9 Nisan'da gerçekleştirilecek "Türkiye Rüzgarında Yeni Dalga: Büyüme, Yatırım ve Küresel Rekabet" oturumu, TÜREB Başkanı İbrahim Erden moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Hükümetler, endüstri, sivil toplum kuruluşları, akademi, savunma, finans kurumları ve yerel topluluklardan temsilcilerle 350'den fazla konuşmacının yer alacağı konferanslar kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye oturumunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Enerjisa Üretim Mali İşler Direktörü Mert Yaycıoğlu, TÜREB Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve TPI EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar konuşmacı olarak yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı Erden, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek "B2B" toplantılarla sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak işbirliklerini pekiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Dünya çapındaki paydaşlarla güçlü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki gelişimini uluslararası alanda daha fazla görünür kılmayı amaçladıklarını belirten Erden, "Dünyanın en prestijli rüzgar enerjisi etkinliklerinden biri olan WindEurope 2028'e ev sahipliği yapmak için adaylığımızı gururla açıkladık. Bu adaylık, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki güçlü konumunu uluslararası arenada sergilemek, yenilenebilir enerjiye yönelik inovasyon ve işbirliğini artırmak için önemli bir fırsat. Hem kamu hem özel sektör olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR PROJESİNDE STRATEJİ HIZLANDIRMA HEDEFİ

WindEurope 2025, sektördeki son yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin ele alınacağı bir platform olmasının yanı sıra, katılımcılara deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri hakkında derinlemesine bilgi edinme imkanı da sunuyor.

TÜREB heyeti, etkinlik boyunca bu alandaki en son gelişmeleri gözlemleyerek Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi projelerine dair stratejilerini hızlandırmayı planlıyor.

Bu kapsamda düzenlenecek teknik geziler, heyet için büyük bir fırsat sunarken, küresel rüzgar enerjisi sektöründeki liderlerle yapılan işbirlikleri ve fikir alışverişleriyle Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artıracak, yenilikçi teknolojilere dair önemli bilgiler sağlayacak bir ortam sağlıyor.