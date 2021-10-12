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Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu.

AA12 Ekim 2021 Salı 22:34 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 22:34
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Büyükelçi Kandaş, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Sefako Makgatho Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nde düzenlenen törenle Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini iletti.

Kandaş, görev süresi boyunca Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini teşvik etmek için üst düzey gayretle çalışacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Güney Afrika arasındaki İkili Ulusal Komisyonun ilk toplantısının Türkiye'de düzenlenmesine yönelik davetini Ramaphosa'ya ileten Kandaş, törende kendisine eşlik eden kızı Gülce Aksoy'la birlikte Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Kandaş'ın yanı sıra Bulgaristan, Uruguay, Seyşeller, Burundi, Sierra Leone, Birleşik Krallık, Nijerya, Maldivler, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Almanya, Singapur, Cibuti ve Kıbrıs Rum yönetimi büyükelçilerinin güven mektubunu da teslim aldı.

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