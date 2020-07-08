AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:58 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:02

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Libya'nın meşru hükümetine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2259 sayılı kararı çerçevesinde destek verdiğini belirtti.



Esenli, İtalya’da parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonunca düzenlenen "İtalya’nın Orta Doğu’daki yeni jeopolitik dengeler bağlamındaki öncelikleri” konulu oturumda, Türkiye’nin bölgedeki dış politika yaklaşımlarını aktardı.



Türkiye’nin Suriye ile 911 kilometrelik sınırı olduğunu ifade eden Esenli, "Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları sayesinde bölgede 4 bin kilometrekare alan, terör unsurlarından temizlenmiştir. Aynı zamanda ABD ve Rusya ile sınır hattında ortak devriyeler yapıldı." dedi.



Esenli, Türkiye'nin Suriye kaynaklı DEAŞ saldırılarında 2015 ile 2020 arasında 300’ü aşkın vatandaşını kaybettiğini belirterek, "Türkiye, Suriye’de sadece DEAŞ ile değil, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD ile mücadele etmektedir. Bizim müttefiklerimizden beklentimiz, terör örgütleriyle ayrım yapılmadan mücadele edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeliyi ağırladığının altını çizen Esenli, "İdlib’de durum kritik. Burada yaşayan 3 milyon var. Bunlar da yarın rejimin buraya yapacağı bir saldırıyla Türkiye’ye yönelirse Türkiye artık bunun üstesinden tek başına gelemez." ifadesini kullandı.

- "LİBYA’DA BERLİN SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ"



Libya'ya da değinen Büyükelçi Esenli, "Türkiye'nin Libya'daki eylemleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 (2015) sayılı kararı kapsamındadır. Ayrıca 13 Aralık 2015’te 15 ülkenin, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak desteklemek için Roma Bildirgesi'ni onayladığını hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Esenli, "Libya’da Berlin sürecini destekliyoruz" diyerek, Mısır'ın Libya ile 1200 kilometreyi aşan kara sınırı olduğunu, buradan yapılan silah sevkiyatlarının hiçbir şekilde kontrol edilmediğini vurguladı.

İsrail-Filistin meselesinde de Türkiye olarak İsrail’in yasa dışı şekilde Batı Şeria’yı ilhak planlarını kabul etmediklerini dile getiren Esenli, bölgede barış için 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin olması gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Esenli, 4. yılı yaklaşan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle FETÖ'nün, Türkiye’nin demokratik yapısını hedef aldığını, Türk halkının bu darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıktığını anlattı.

Bu arada İtalyan senatörlerden Alberto Airola'nın bu darbe girişimi karşısında Batı dünyasının uzunca süre sessiz kaldığını söylemesi dikkati çekti.

Türkiye-İtalya ilişkilerinin önemine vurgu yapan Büyükelçi, böyle kritik bir coğrafyada stratejik ortak ve NATO müttefiki olan iki ülkenin, her seviyede temas ve iş birliğini sürdürmesi gerekliliğine işaret etti.

Esenli, bu kapsamda özellikle parlamenterler arasındaki temasların artması gerektiğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN KÜRTLERE KARŞI DEĞİLDİR"



Esenli, senatörlerden gelen "Türkiye’nin Kürtlere karşı olduğu" iddialarına ise kesin şekilde karşı çıkarak, şunları söyledi:

"En fazla Kürt vatandaşımız bugün İstanbul’da yaşamaktadır. Bu entegrasyonumuzun en güzel örneği. Kurtuluş Savaşı’nda Kürt vatandaşlarımızla topyekun bir mücadele verildi. Onlar, bizim kurucu unsurlarımızdandır. Birinci Körfez Savaşı’nda binlerce Kürt, Irak’tan Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye, hiçbir zaman Kürtlere karşı değildir, Türkiye, terör örgütlerinin karşısındadır. Burada terör örgütleri, Kürtleri kullanıyor. Bunlar farklı şeyler, ayrımını iyi yapmak gerekir."

Bu arada İtalyan senatörler, Türkiye’nin, İtalya'nın içinden geçtiği zor yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptığı tıbbi malzeme yardımına teşekkür etti.

Esenli de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İtalyanlar için başsağlığı diledi.