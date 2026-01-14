İSTANBUL 8°C / 7°C
Güncel

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan Halep'e ziyaret

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Halep kentine ziyarette bulundu.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 15:34
Yılmaz, Halep Valilik Binası'nda Halep Valisi Azzam Garip ile bir araya geldi.

Garip, Büyükelçi Yılmaz'ı ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz'i Valilik Binası kapısında karşıladı.

Büyükelçi Yılmaz, Vali Garip ile yaptığı görüşmede Halep'i ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HALEP TERÖRDEN TEMZİLENDİ

Suriye'nin Halep Valisi Azzam Garip, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG'den temizlenmesinin ardından bölgede istikrarın sağlandığını ve devlet kurumlarının hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te son olarak Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.

Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede YPG/SDG unsurları, daha sonra bölgeyi terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suriye ordusu ise operasyon süresince sivillerin geçici olarak mahalleden çıkabilmesi için güvenli koridorlar ve belirli zaman dilimleri oluşturmuştu.

