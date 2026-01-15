Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Halep'te temaslarda bulundu

Büyükelçi Yılmaz, dün geldiği kentte, Halep Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Halep Kapalı Çarşısı, Emevi Camisi, Adiliye Camisi ile Kızılay Sevgi Mağazasını ziyaret etti.

Halep'teki ziyaretlerinde Büyükelçi Yılmaz'a, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Büyükelçilik yetkilileri eşlik etti.

Emevi Camisi ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, ziyaretin en önemli nedenlerinden birinin, zorlu şartlar altında görev yapan başkonsolosluk personelinin çalışma koşullarını yerinde görmek olduğunu söyledi. Yılmaz, bu kapsamda Halep'teki temsilcilikleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Halep Valisi Azzam Garip ile dün bir araya geldiklerine işaret eden Yılmaz, görüşmede güvenlik durumu ve operasyonlara ilişkin detaylı bilgi aldıklarını, aktarılan bilgilerin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getirdi.

- HALEP'TE VİZE OFİSİ

Halep'te Türkiye'ye yönelik vize talebinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla kentte bir vize ofisi açıldığını belirtti.

Yılmaz, pazar günü itibarıyla faaliyete geçecek vize ofisiyle birlikte, Halep'te yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Suriyeli Haleplilerin de Türkiye'ye daha kolay şekilde seyahat edebilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Halep'in Türkiye ile tarihsel ve coğrafi açıdan çok yakın bağlara sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burada vize konusunda ciddi bir talep vardı. İnşallah bu sorunu kısa zamanda çözmüş olacağız." dedi.

- TİKA'NIN HALEP'TEKİ FAALİYETLERİ

Yılmaz, Halep'teki TİKA ofisini de ziyaret ettiklerini ve kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan Adiliye ve Hüsreviye camilerinin restorasyonunun TİKA tarafından üstlenildiğine işaret eden Yılmaz, iç savaş ve deprem nedeniyle zarar gören bu tarihi yapıların en kısa sürede eski ihtişamına kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz, Halep'in tarihi çarşısını da gezdiklerini, ticaretin yavaş yavaş canlanmaya başladığını ve bunun kentin yeniden eski görkemli günlerine dönmesi açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Halep'in tarih boyunca ticaretin ve hayatın hiç kesilmediği en kadim şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Halep'in en eski ve en önemli mekanlarından biri olan Emevi Camisi'ne de ziyarette bulunduklarına işaret eden Yılmaz, Hazreti Zekeriya'nın kabrinin bulunduğu camide Türk İslam sanatına ait metal, ahşap ve çini süslemelerin yer aldığını ve ramazan ayına yetiştirilmesi için restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yılmaz ayrıca Halep'teki Başkonsolosluk binası ve çevresindeki hizmet binalarının tadilatının devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin Halep'te tam kapasiteyle hizmet veren ilk ve tek başkonsolosluk olarak çalışmalarını sürdürmek istiyoruz." dedi.