Türkiye'nin savunma sanayisinin mühendis adaylarına destek!

Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya işbirliğiyle savunma sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere merkez Selçuk ilçesinde 2021'de açılan lisede 170 öğrenci eğitim görüyor.

Profesyonel eğitim ve çalışma ortamında öğrenci yetiştiren okul, genç mühendis adaylarına yenilikçi çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak için çeşitli proje ve uygulamalı eğitim programları sunuyor.

ASELSAN Konya'nın ortağı Konya Savunma Sanayii AŞ, okula iki modern bilgisayar laboratuvarı ile teknolojik cihazların yer aldığı bir atölye kazandırdı. Öğrencilere savunma sanayisi alanında yetkinlik kazandırmak üzere tasarlanan atölye ve laboratuvarlarda, üç boyutlu düşünme ve teknik resim okuma becerileri geliştiren program yürütülüyor.

Bu uygulama sayesinde öğrenciler gördükleri bir parçayı veya teknik resmi bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak tasarlayabiliyor.



Mühendis adaylarının, savunma sanayisinde nitelikli eğitim alarak ülkenin geleceğinde etkili olmaları hedefleniyor.

- ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİMLE BAŞARIYI YAKALAYACAK

Konya Savunma Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hıfsı Soydemir, AA muhabirine, Konya sanayisinin teknolojik kabiliyetini bir üst lige çıkarmak için yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Teknolojinin yanı sıra bilgi üretmenin önemine işaret eden Soydemir, şöyle konuştu:

"Bilgiyi üretecek insan kaynağı için de eğitim gerekiyor. ASELSAN'ın ikinci lisesini Konya'da kurguladık. ASELSAN Konya'da, uzun vadede üreteceğimiz o entelektüel sermayenin tohumlarını çıkaracağımız okulu kurduk. Hem bu üniversite-sanayi işbirliği, lise-sanayi işbirliğini sağlayabileceğimiz okulumuzla, fabrikamızın da çok fazla tecrübe aktarımı yapabileceği bir ortam geliştirdik. Bunun için burada bazı mekanizmaların kurgulanması gerekiyordu. Bazı laboratuvarların olması gerekiyor ki çocuklarımız burada kendileri çalışsınlar hem de görerek, uygulayarak öğrensinler istedik. Bilgisayar laboratuvarının önceliği var. Konya Savunma Sanayii AŞ ortakları olarak ilk oradan başladık. Sanayi laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı kurulumunu üstlendik."

- "ÖĞRENCİLERİMİZİ SEKTÖRDE LİDER KONUMA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de gençlerin teknoloji ve savunma sanayisi alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gayret gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu okul, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, aynı zamanda geleceğin mühendislerini ve profesyonellerini yetiştiren bir merkez olarak büyük bir değer taşıyor. ASELSAN Konya'nın sunduğu imkanlar ve birlikte yürüttüğümüz projelerle öğrencilerimizi sektörde lider konuma taşımayı hedefliyoruz. Her bir öğrenci, bizim için ülkemize hizmet edecek bir proje olarak değerlendirilmekte ve bu işbirliği, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki geleceğine ışık tutacak nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir."

Konya Savunma Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da gençlerin teknik ve mühendislik alanındaki yeteneklerini geliştirmek, savunma sanayi sektörüne hazırlamak amacıyla hizmet sunmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Yapılan bu yatırımların, öğrencilerin gelecekteki başarılarına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Koyuncu, "Okulumuzun sunduğu eğitim programları ve uygulamalı projeler, gençlerimizi sektörün profesyonelleri olmaya hazırlıyor. Genç neslin mesleki gelişimine yönelik bu tür işbirliklerine her zaman destek veriyoruz ve bu sayede ülkemizin savunma sanayi alanında daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.