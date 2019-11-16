Türkiye’nin şefkat eli Rasulayn'a huzur getirdi
TSK, AFAD ve sivil toplum kuruluşları koordinesinde, Barış Pınarı Harekâtı sayesinde terörden arındırılan Rasulayn ilçesindeki sivillere gıda yardımı ve sağlık tarama hizmetine devam ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
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Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Kahraman Mehmetçiğimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyor.
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Bu kapsamda Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.
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Mehmetçiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı.
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Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerlerimiz, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.
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