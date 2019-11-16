Türkiye’nin şefkat eli Rasulayn'a huzur getirdi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Kahraman Mehmetçiğimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyor.

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Bu kapsamda Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.

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Mehmetçiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı.

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Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerlerimiz, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.

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