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Türkiye’nin şefkat eli Rasulayn'a huzur getirdi

TSK, AFAD ve sivil toplum kuruluşları koordinesinde, Barış Pınarı Harekâtı sayesinde terörden arındırılan Rasulayn ilçesindeki sivillere gıda yardımı ve sağlık tarama hizmetine devam ediliyor.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191911456688537_3.jpg>

Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Kahraman Mehmetçiğimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyor.

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191912016091947_3.jpg>

Bu kapsamda Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi.

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191912136097991_3.jpg>

Mehmetçiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı.

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191912336096764_3.jpg>

Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerlerimiz, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191912466681323_3.jpg>

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191912576681147_3.jpg>

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/11/16/161120191913116092317_3.jpg>

 

 

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