Siyonizm gözünü Anadolu'ya dikti. Sözde "Büyük İsrail planının" sıradaki kurbanı ise yıllardır iç çatışmalarla boğuşan Suriye. Amaç Suriye'nin Anadolu'ya yakın yerleşim yerlerini PKK aracılığı ile satın almak daha sonra Türkiye'nin sınırlarına dayanmak.

FİLİSTİN'DE YAPILANI YAPIYORLAR

İsrail'in bu doğrultuda Türkiye'nin bir adım ötesinde uyguladığı sinsi planları gün yüzüne çıktı. İşgalci İsrail Anadolu'ya gelebilmek için zaten bu planları hep yapıyordu. Gazze'de hukuk tanımayan, çocukları, kadınları sivilleri katleden bir ülkeden başka bir ülke toprakları üzerinden formüller üretip hedefine Türkiye'yi koyması şaşırtıcı değil. Peki İsrail'in bu kez toprak işgali hareketinin ayrıntıları neler?

"ARAZİ TOPLAMA" FORMÜLÜ DEVREDE

Filistin'i milim milim ele geçirdiği formülü bu kez Suriye'de yapıyor İsrail. Kurgunun adı ise yine "arazi toplama" formülü. Yıllar geçmiş olsa da Siyonizm'in insan canını hiçe sayan hain emelleri değişmiyor.

SURİYE'DE TOPRAK SATIN ALIYORLAR

İsrail, Suriye Kamışlı'da Mossad güdümlü ofis açtı. Bölgede 4 bin hektarlık arazi satın aldı. İsrail'e bu konuda yardım ve yataklık yapanlar da şaşırtmadı; PKK İsrail'e Suriye'de alan açmaya başladı.

TÜRKİYE SINIRINDA HAİN PLANLAR

Bölgeden gelen son bilgilere göre Suriyelilerden arazileri PKK'lı teröristler alıp, İsraillilere devretmeye başladı. Satın alma planları bununla da sınırlı değil.

İsrail, Suriye Kamışlı'da Mossad güdümlü ofis açtı. Bölgede 4 bin hektarlık arazi satın aldı. İsrail'e bu konuda yardım ve yataklık yapanlar da şaşırtmadı; PKK İsrail'e Suriye'de alan açmaya başladı

"GÖZÜNÜ ANADOLU'YA DİKECEK"

Sözde işgal yöntemi aslında yeni değil Siyonist İsrail Suriye'de 3-4 yıldır PKK aracılığı ile arazi topluyor ayrıca sadece topraklar işgal edilmiyor. Bölgede yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar ve Çerkesler o topraklardan sürülüyor. Kalanlar ise uyuşturucu, fuhuş ya da sözde Kürdistan yalanına kurban edilerek sahada öldürülüyor.

HEDEF ANADOLU, HEDEF TÜRKİYE