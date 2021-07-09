Türkiye'nin son hamlesi FETÖ'cüleri çıldırttı! Hedefe koydular

9 Temmuz 2021 Cuma 08:53 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 08:53

FETÖ, örgütün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın MİT tarafından yakalanmasının ardından başta Meclis olmak üzere Kırgızistan'daki paralel yapılanmasını harekete geçirdi. Kırgızistan İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, darbe tehdidi olduğunu açıkladı.

CAPAROV HEDEF TAHTASINDA

1992'den bu yana Kırgızistan'da yapılanan FETÖ, örgütün Orta Asya elebaşısı Orhan İnandı'nın yakalanmasının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u hedef tahtasına koydu. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, darbe tehdidi olduğunu açıkladı.

FETÖ'CÜLER MECLİSTE

Diriliş Postası'nın haberine göre, FETÖ'cüler sokak eylemleriyle Caporav'a karşı kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Kırgızistan Parlamentosu'ndaki eski Meclis Başkanı Ömürbek Tekebayev'inde aralarında bulunduğu, FETÖ destekçisi milletvekilleri Abdyvahab Nurbaev, Canar Akayev, Dastan Bekeshov gibi isimler de Cumhurbaşkanı Caparov'a karşı harekete geçti.

YASA DIŞI VATANDAŞLIK ALDI

MİT tarafından yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın, yasa dışı yollarla Kırgızistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İstihbarat Başkanı Kamçıbek Taşiyev, FETÖ'cü Orhan İnandı'nın vatandaş olma süreçlerine dair 2019'dan bu yana soruşturma yürütüldüğünü ve belgelerin İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.