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''Türkiye'nin sözleri boşuna değil'' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Yunanlıları korkutmaya devam ediyor. Sözlerin boş sözler olmadığını vurgulayan Yunan basını 'Bir saat içinde gelebilirler' ifadesini kullandı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
''Türkiye'nin sözleri boşuna değil'' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler
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Türkiye'nin savunma sisteminde gösterdiği başarı Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Yunan basınında yer alan analiz yazısında Türk hava savunması ele alındı.

Kendi Demir Kubbesi'ni inşa eden Türkiye'nin bu alanda oldukça fazla yol aldığı ifade edildi.

Ankara'nın halihazırda çok gelişmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu ve modernize edilmiş F-16'ların Türkiye'nin işini kolaylaştıracağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin boş sözler olmadığı vurgulanırken yazıda, "Bir saat içinde gelebilirler" denildi.

Yunan basının "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü Türkiye'deki seçimle ilişkilendirmesine tepki gösterildi. Yazıda, "Bunun seçimle alakası olduğunu düşünenler ciddi anlamda yanılıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin S-400'le hava savunmasını güçlendirdiği dikkat çekilirken ABD'nin Ankara ile arasını iyi tutmaya çalıştığından bahsedildi.

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