Türkiye'nin stratejisi belli oldu! Terör örgütü PKK, Irak'ta böyle bitirilecek

Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada Irak ve Suriye sınırlarında yeni operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çemberi tamamlayacağız" çıkışı gündemdeki yerini koruyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, PKK'yı bitirme stratejisi şu şöyle: Harekattan önce üs bölgeleri tahkimatlı hale getirilecek. Çelik konstrüksiyonlu üs bölgeleri ve gözetleme kuleleri yapılacak. Bu üs bölgeleri arasında yol ve köprü gibi ulaşımı sağlayacak ağlar kurulacak. İletişim ağları ile enerji hatları tesis edilip Suriye'deki M4 Karayolu gibi bir hat oluşturulacak.

KÖŞEYE SIKIŞTIRILACAK

Güvenli bölgeler oluşturulurken PKK'nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedefleniyor. Böylece PKK köşeye sıkıştırılıp temizlenecek. Örgütün etkin olduğu bölgelerdeki yerleşim yerleriyle bağlantısı kesilip o bölgeler kontrol altına alınacak. PKK'nın yuvalandığı Kandil, Süleymaniye, Mahmur ve Sincar bölgelerinde Irak ordusu ile birlikte operasyon gündeme gelebilecek. MİT'in terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yaptığı nokta operasyonlarla da bu harekat desteklenecek. Böylelikle terör örgütünün beli kırılacak, kontrolü zayıflatılarak yok edilecek.

DİPLOMASİ HIZLANDI

PKK'yı gündemden çıkarmak için Türkiye öncesinde muhataplarıyla masada çözüm için diplomasiyi hızlandırdı. Türkiye'nin Irak ile diplomasi trafiği aralık ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyareti ile başladı. Trafik bu yılın başında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ziyaretleri ile devam etti. Geçtiğimiz haftalarda ise Irak heyeti Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı içinde Irak'a yapmayı planladığı ziyaretle, heyetler arası görüşmelerde ele alınan konular karara bağlanacak.

MASADA OLMAZSA SAHADA

Türkiye PKK'ya karşı Irak'ın dışında ABD, Rusya ve İran'la da diplomasi yürütüyor. Öncelikli olarak sorunu muhataplarıyla masada çözmek isteyen Türkiye, diplomasinin sonuç vermeyeceğini anladığı an tehditleri bertaraf etmek için düğmeye basacak. İlkbaharın gelmesiyle Irak coğrafyasında farklı bir strateji uygulanacak. Türkiye'nin Irak'la yaptığı istişarelerde, Irak tarafı da terör örgütü PKK'dan rahatsızlığını dile getirdi. Bu kapsamda Irak Hükümeti ve Peşmerge ile ortak operasyon seçeneği değerlendiriliyor. Türkiye, 1990'ların sonunda da Peşmerge ile PKK'ya ortak operasyon yapmıştı.

SÖZLER TUTULMAZSA BARIŞ PINARI'NA DEVAM



Alt düzeyde görüşmeler yürüten Türkiye, Suriye'de ise Irak'ta yaptığı sistemi uygulamayacak. ABD ile Fırat'ın batısı, Rusya ile de Fırat'ın doğusu konusunda görüşmeler sürüyor. Bu bölgede Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye hem Rusya'ya hem de ABD'ye süre vererek mutabakat yapmıştı. Ancak ne Rusya ne de ABD verdiği sözü tutmadı. Türkiye, ABD ve Rusya'ya mutabakat metnine sadık kalmalarını hatırlatacak. Bölge temizlenip güvenli hale gelmezse, Türkiye sınır güvenliği için yarım kalan Barış Pınarı Harekatı'nı tamamlayacak.

KİLİT VURULDU SIRA TEMİZLİKTE



Türkiye'nin 2019'da Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarını yok etmek için başlattığı Pençe Harekatı büyük ölçüde hedefine ulaştı. Türkiye-Irak sınırını teröristlerden temizleyen TSK, 370 km uzunluğundaki hattı kontrol altına aldı. 27 Mayıs 2019'da örgütün sözde kalelerinden Hakurk'ta başlatılan Pençe Harekatları, 12 Nisan 2021 itibarıyla Pençe-Kilit adıyla geniş çaplı sahaya yayıldı. Bu süreçte Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap, Zinnar, Metina ve Haftanin'deki PKK kampları yerle bir edildi. Mağara ve tüneller kullanılamaz hale getirilirken TSK birçok üs bölgesi kurarak terörü Türkiye sınırından uzaklaştırdı. Dağ komando tugayları ve özel kuvvetler birlikleri PKK kamplarının olduğu bölgelerde karış karış arama yaptı.

81 NOKTA HEDEF ALINDI

İlk Pençe Harekatı Bradost Dağları ve Hakurk hattında sürdü. Operasyonların kapsamı Pençe-2 ile bölgenin batısındaki Zaho-Barzan'a, Pençe-3 ile Şırnak-Uludere hattının karşısındaki Haftanin bölgesine doğru genişletildi. Pençe-Kartal Harekatı'yla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'ta 81 nokta hedef alındı. Pençe-Kaplan Harekatı'ndan sonra Türk komandoları Haftanin'de konuşlandı. Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Harekatları'nda Metina ve Avaşin-Basyan bölgeleri hedef alındı. Pençe-Kilit Harekatı'nda bu bölgelere Zap da eklendi.

56 KM DERİNDE

Kuzey Irak'a derinlemesine giren TSK, bölgede operasyonlarını 12 tabur askerle yürüttü. 36 km derinlikteki Amedya ve 56 km derinlikteki Duhok'a kadar ilerleyen TSK, ele geçirdiği her noktada üs bölgeleri kurdu. PKK'dan temizlenen 100'den fazla bölgeye TSK üsleri kuruldu. Pençe Harekatlarıyla sadece Türkiye-Irak sınırını terörden temizlemekle kalmayan Türkiye, PKK'nın Suriye'den Irak'a uzanan lojistik ve terör hattına da neşter vurdu.

LOJİSTİK HAT KESİLDİ

Irak-Suriye sınırındaki Kamışlı'ya kadar olan bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizleyen TSK, Zaho'ya kadar indi. Türkiye'nin, PKK'nın Irak-Suriye terör hattını yaklaşık 4 ay önce kapatmasından sonra zor duruma düşen örgütün imdadına ABD yetişti. ABD'nin, PKK'lı teröristleri helikopterle Suriye'den Irak'a taşıdığı ortaya çıkmıştı. Terörist geçişlerinin engellenmesiyle kadro sıkıntısı yaşayan örgütün şehir merkezleri üzerinden terör kamplarına geçmeye çalıştığı da güvenlik güçlerince tespit edilmişti. Türkiye'nin kararlı tutumu sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de Sincar'dan PKK'yı çıkarmak için girişimlerini arttırdı.