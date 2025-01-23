''Türkiye'nin tahıl ambarı'' vizyon büyütecek

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Konya Ovası Projesi (KOP) Yeni Eylem Planı, yarın Konya'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanların katıldığı programla kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeni planla Konya Ovası Projesi kapsamındaki, Konya merkez olmak üzere Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonu doğrultusunda illerin potansiyelinden azami seviyede yararlanılarak, bölgedeki yapısal dönüşüme hız verilmesi hedefleniyor.

Yapılacak çalışmalarla daha dengeli bir sosyoekonomik gelişmenin sağlanması, bölgenin kalkınmasını hızlandıracak, sanayisini geliştirecek, katma değerli üretim ve istihdam artışını sağlayacak model ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

- SU STRESİ AZALTILACAK

Yeni KOP Eylem Planı ile bölgedeki kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada etkinliğin ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik altyapı projeleri desteklenecek.

Bölgedeki kuraklık, tarımsal üretim deseninden kaynaklanan ilave su stresi ve iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak, su kaynaklarının kullanımında etkinliğin sağlanması, çiftçilerin ve tarımsal üreticilerin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Böylece, son zamanlarda sıkça gündeme gelen Konya'da yer altı su seviyesindeki azalmadan kaynaklanan obruk oluşumlarının da önüne geçilmesi, yer altı sularının kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

- SU KAYIPLARINI ÖNLEYECEK ADIMLAR

Yeni eylem planı ile bölgede sulama kapasitesinin ve altyapılarının iyileştirilmesi, havzalar arası su paylaşımının teşvik edilerek, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması amaçlanıyor.

Özellikle su israfına yol açan açık su kanallarının beton sızdırmazlığının sağlanarak, yılda yaklaşık 600 milyon metreküp ve kanallarda kaybolan 70 milyon metreküp suyun tarımsal sulamaya kazandırılması öngörülüyor. Bu amaçla sulama kanallarının rehabilitasyonu projelerinin yeni dönemde hızla ilerletilmesi hedefleniyor.

- HAYVAN PAZARI VE PARKI KURULACAK

Yeni dönemde, kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik bitkisel ve hayvansal üretimde altyapının geliştirilerek katma değerin artırılması amacıyla projeler ve gelir getirici faaliyetler çeşitlendirilecek.

Hayvancılık işletmelerinde modernizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla makine-ekipman ve tesis desteği sağlanması eylem planının hedefleri arasında yer alıyor.

Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi amacıyla modern hayvan pazarı/borsası, hayvan parkı ve modern et işleme tesislerinin kurulması amaçlanıyor.

- KİLİT NOKTA "REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK"

KOP Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyelin bölgeye ve ulusal refaha katbekat fazla katkı sunabileceğini gösteren raporlara ve araştırmalara dayanılarak, verimlilik artışına ve katma değerli üretime odaklanılacak.

Bölgenin ekonomik açıdan rekabet gücünü artırmak amacıyla tarımdan sanayiye, turizmden üniversitelerin ihtisaslaşmasına kadar yatırımların da hızlandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, kırsalda yaşayanlar için örgütlenme, ürün dağıtım kanallarının iyileştirilmesi, markalaşma ve pazarlama gibi konularda proje destekleri sağlanacak ve tarımsal değer zincirleri güçlendirilecek.

- BÖLGE, TARIMA DAYALI SANAYİDE ÖNDE

Türkiye'nin gerek bitkisel üretimde gerekse hayvancılıkta üretim üssü olan KOP Bölgesi, aynı zamanda tarımsal alet ve ekipmanların üretimiyle de ülke sanayisine katkı sunuyor.

KOP Eylem Planı'ndaki tarımsal ve tarıma dayalı sanayide öncelikli dönüşüm programıyla bölgenin sanayi gücü, artık dijitalleşme ve hassas tarımla taçlandırılarak geleceğe taşınacak. İhracat odaklı büyümede fiyat rekabeti değil, teknoloji rekabetinde söz sahibi olunacak. Savunma sanayisi ihracatındaki başarının tarımsal ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde, alet ve ekipmanlarda da yakalanması hedefleniyor.

- İLÇE ODAKLI KALKINMA

KOP Bölgesi'nde 8 ilin birbirlerine göre artıları ve eksileri biliniyor. Her ilin potansiyelinden azami derecede yararlanılarak dengeli bir kalkınma amaçlanıyor.

Kırsal yoksulluğun azaltıldığı, kırsalda yaşamanın daha cazip hale geldiği, buralardaki yaşam kalitesinin ülke ve bölge ortalamasına yakınsadığı, gençlerin doğdukları yerde iş sahibi oldukları ve hayat kurabildikleri bir bölge için eğitimden sağlığa, turizmden kurumsal kapasite geliştirmeye kadar her sektöre, her kırsal ilçeye dokunulması planlanıyor.

Bölgeler arası ve bölge içi sosyoekonomik gelişmişlik farklarının azaldığı topyekün kalkınmış bir Türkiye için "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla hazırlanan 2024-2028 KOP Eylem Planı'na dair projeler detaylarıyla yarın açıklanacak.