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Türkiye'nin tanıtımında yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım politikasında ciddi değişikliklere gidileceğini vurguladı.
 
Ersoy bundan sonra Türkiye'nin tanıtımlarında 'Turkey' yerine 'Turkish' kelimesinin kullanacağını söyledi.
 
Klasik yöntemlerin aksine teknolojinin ve yeni iletişim araçlarının ön plana çıkacağını belirten Ersoy, yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganı ve yeni bir tanıtım programının hazırlanacağını da ifade etti.
(TRT Haber)

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