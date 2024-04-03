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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek milletvekillerine iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Özbek milletvekillerine iftar programı düzenledi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek milletvekillerine iftar programı düzenledi
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Büyükelçi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir Türk lokantasında düzenlenen iftar programına, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Özbek milletvekilleri katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Bekar, ikili ilişlerin en üst düzeyde gelişmeye devam ettiğini kaydederek, iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğini de daha ileri seviyelere çıkarmak istediklerini ve Özbek tarafının da desteğiyle parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştireceklerini belirtti.

Bekar, "Siyasi ilişkilere nazaran parlamentolar arası ilişkiler biraz daha geride kaldı. Özbek ve Türk yetkiler çok taraflı uluslararası toplantılarda sürekli birbirleriyle görüşüyorlar ve birbirlerini destekliyorlar. Bu bizi oldukça memnun ediyor." dedi.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı ve Milli Şahlanış Demokrat Partisi Başkanı Alişir Kadirov da burada yaptığı konuşmasında, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeye ulaşmasına katkı sağladığını kaydederek, iki ülke arasındaki samimi ve dostça ilişkilerin sadece Türk devletlerine değil, belki de tüm dünya ülkelerine bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Kadirov, bu ilişkilerin önlerindeki yüzyılın "Türk Dünyasının Yüzyılı" olacağını ve Türk devletleri arasındaki dostça ilişkilerin tüm dünyaya örnek teşkil edecek ilişkiler olacağını gösterdiğini belirtti.

İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Kadirov, bu ilişkilerin bundan sonra iki ülke halklarının isteği doğrultusunda daha da üst düzeye ulaşacağını ve bunun için tüm imkanların bulunduğunu ifade etti.

Kadirov, mübarek ramazan ayında Özbek milletvekillerini iftar programına davet etmesinden dolayı Büyükelçi Bekar'a teşekkür etti.

İftarda, davetlilere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.

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