Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ulutaş, güven mektubu örneğini takdim etti

Bakan Saidov, Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Ulutaş, Bakan Saidov'a güven mektubunun bir örneğini sundu.

Saidov, yaptığı açıklamada, Özbekistan ile Türkiye'nin sadece ikili ortaklık düzeyinde değil, aynı zamanda bölgesel iş birliğinin genişletilmesinde de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Ortak çabalarımızın her iki ülkenin refahına ve kalkınmasına hizmet edeceğinden eminiz. Sayın Büyükelçi'yi bu göreve atanmasından dolayı içtenlikle kutluyor, diplomatik görevinde başarılar diliyoruz."

Büyükelçi Ulutaş'ın güven mektubunun aslını, gelecek günlerde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e sunması öngörülüyor.