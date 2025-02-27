İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,435
  • EURO
    38,0334
  • ALTIN
    3365.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ulutaş, güven mektubu örneğini takdim etti
Güncel

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ulutaş, güven mektubu örneğini takdim etti

Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, güven mektubunun bir örneğini Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'a takdim etti.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ulutaş, güven mektubu örneğini takdim etti
ABONE OL

Bakan Saidov, Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Ulutaş, Bakan Saidov'a güven mektubunun bir örneğini sundu.

"DİPLOMATİK GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Saidov, yaptığı açıklamada, Özbekistan ile Türkiye'nin sadece ikili ortaklık düzeyinde değil, aynı zamanda bölgesel iş birliğinin genişletilmesinde de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Ortak çabalarımızın her iki ülkenin refahına ve kalkınmasına hizmet edeceğinden eminiz. Sayın Büyükelçi'yi bu göreve atanmasından dolayı içtenlikle kutluyor, diplomatik görevinde başarılar diliyoruz."

Büyükelçi Ulutaş'ın güven mektubunun aslını, gelecek günlerde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e sunması öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.