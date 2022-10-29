Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet'in 99. yaşını özel uçuş

Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezinin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, kurayla belirlenen 60 kişiye ücretsiz uçuş hakkı verildi. Bu kişiler uçağa binerek gökyüzüyle buluşma imkanına sahip oldu.

Türk bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde hilal şekli oluşturacak şekilde dizildi. Yıldız noktasını ise bu akrobasi uçağı oluşturdu.

Dronla da görüntülenen çekimin ardından katılımcılar Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Merkezin Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, gazetecilere, Cumhuriyet'in 99. yaşını kutlamak ve bayram coşkusunu yaşamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

"Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliğini 9. kez gerçekleştirdiklerini belirten Görenoğlu, "Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte büyük bir ay yıldız fotoğrafı çiziyoruz. Hilali binlerce kişinin katılımıyla oluşturuyoruz. Ayrıca yıldızı da Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçağı oluşturuyor. Fotoğraf çekiminin ardından da Semin Öztürk Şener, muhteşem gösterisiyle gökyüzünde hayranlarına güzel bir akrobasi uçuşu gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Gösteri uçuşunun ardından Şener merkezde vatandaşlara imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çekti.