'Türkiye'nin teröre karşı sürdürdüğü mücadeleyi üçlü taraf olarak destekliyoruz'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ülkesine geldikleri için Türk ve Gürcü mevkidaşlarına teşekkür ederek, "Bu toplantıda üç dost komşu devletin savunma bakanları iş planlarımıza uygun görüşmeler gerçekleştirdi." dedi.

Üç ülkenin, diğer alanlarda olduğu gibi savunma alanında da iş birliğini sürdürdüklerini dile getiren Hasanov, " Geçen yıl Türkiye'de bir memorandum imzalanmıştı. Bu memoranduma göre bizim üçlü görüşmelerimizin hukuki temeli oluşturuldu." diye konuştu.

Hasanov, "Burada özelikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı sürdürdüğü mücadeleyi biz üçlü taraf olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Azerbaycan ile Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verildiğini anlatan Hasanov, toplantıda askeri, askeri eğitim gibi alanlarındaki iş birliği konularını da ele aldıklarını kaydetti.

Üç ülkenin düzenlediği ortak askeri tatbikatların sayısının sürekli artmaya devam ettiğini belirten Hasanov, "Bizim için ortak askeri tatbikatların gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Ortak tatbikatların sayısı yıldan yıla artmakta. Eğer biz 2018'de 7 ortak askeri tatbikatı yaptıysak 2019'da 13 tatbikatın yapılması planlanıyor ve biz bunu gerçekleştireceğiz. Gürcistan’ı, Türkiye ile Azerbaycan’ın düzenlediği ortak askeri tatbikatlara davet ettik. Ayrıca biz Gürcistan’da düzenlenecek NATO’nun tatbikatlarına da katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ise toplantının bölgesel güvenlik için önemli olduğunu belirterek "Bugün bölgesel güvenliği güçlendirmeye yönelik bir adım daha atmış olduk. Ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda olduğu gibi savunma alanında da stratejik iş birliğini daha da güçlendirdik." dedi.

Bölgede güvenliğin temelinin uluslararası hukuki ilkelere uygun şekilde her ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinde olduğunu vurgulayan İzoria, "Uluslararası tanınan sınırlar içerisinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut bir destek verdiğimizi vurgulamak istiyorum." söyledi.

Üçlü iş birliğin önemli tarafının ortak askeri tatbikatlar olduğunu belirten İzoria, "Gelecekte Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği askeri tatbikatlarda, Gürcü askerlerin katılım oranını artırmaya karar verdik. Gürcistan'da düzenlenen çok uluslu veya NATO'nun tatbikatlarına katılım sağlamak konusunda hazır oldukları için Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma bakanlarına teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

İzoria, üç ülke arasındaki iş birliğinin bu ülkelerin halklarının güvenliğinin güçlenmesine hizmet ettiğini vurguladı.