Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, konuya dair AA muhabirine konuştu.



Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği için yeni bir yerleşke inşa edilmesi amacıyla arazi tahsis edilmesine ilişkin Libya Dışişleri Bakanlığında Libya Emlak İdaresi Genel Müdürü Beşir Ebu'l Eyd ile bir ön protokol imzalandığını ifade etti.

Libya Dışişleri Bakanlığının resmi Facebook sayfasından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya Emlak İdaresi ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği arasında imzalanan ön protokole, Libya Emlak İdaresi Genel Müdürü Beşir Ebu'l Eyd ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın imza koyduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Büyükelçilik binası başkent Trablus'un Dahra, Konsolosluk binası ise Bin Aşur bölgesinde yer alıyor.