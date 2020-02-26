Bakan Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
26 Şubat 2020 Çarşamba13:28 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:39
Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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