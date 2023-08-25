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Türkiye'nin ültimatomu etkili oldu! Danimarka hükümeti harekete geçti

Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim mushafı ve diğer kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek yasa tasarısı hazırladı.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Türkiye'nin ültimatomu etkili oldu! Danimarka hükümeti harekete geçti
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Danimarka hükümeti, son dönemde Kur'an-ı Kerim mushafı yakma girişimlerinin artması üzerine harekete geçti. Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim mushafı ve diğer kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek yasa tasarı hazırladı. Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, merkez sağ hükümeti tarafından hazırlanan teklifin, Danimarka'da yabancı ülkelere ait bayrakları yakma konusundaki yasağın "dini öneme sahip unsurlara yönelik uygunsuz eylemlerin yasaklanarak" genişletileceğini söyledi. Hummelgaard, "Bu yasa tasarısı ile Kur'an-ı Kerim ya da İncil'i kamusal alanda yakmak cezalandırılacak. Kamusal alanlardaki ya da daha geniş alanlara yayılabilecek durumlar hedef alınacak" dedi. Danimarkalı Bakan bu tür eylemlere para ya da hapis cezası uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

YASA TASARISININ PARLAMENTODA ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, 18 Ağustos Cuma, 21 Ağustos Pazartesi, 22 Ağustos Salı, 23 Ağustos Çarşamba ve 25 Ağustos Perşembe günü de bakanlığa çağrılmıştı.

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