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Türkiye'nin ürettiği milli hibrit roket motoru ilk kez uzayda test edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edeceğini duyurdu.. Türkiye'nin dünya yörüngesinden ay yörüngesine söz konusu milli hibrit roket motorunu ateşleyerek geçeceğini belirten Kacır, 'İki kez Ay'a erişeceğiz önümüzdeki yıllarda. Ay yüzeyinde araştırmalar yapacağız.' dedi.

29 Ağustos 2023 Salı 22:47 - Güncelleme:
Türkiye'nin ürettiği milli hibrit roket motoru ilk kez uzayda test edilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü uzay çalışmalarına ilişkin TRT canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz TEKNOFEST'te ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı astronot adaylarının önümüzdeki aylarda uluslararası uzay istasyonuna gideceklerini ve bir Türk Uzay bilim misyonunu icra edeceklerini ifade etti.

Bakan Kacır bu süreçte Türkiye'nin bir ilke imza atacağını da belirtti.

MİLLİ HİBRİT ROKET MOTOR İLE AY YÖRÜNGESİNE GEÇİLECEK

Türkiye'nin ay misyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarda özgün teknolojileri milli olarak geliştirerek ve özellikle teknolojinin yeni geliştiği alanları hedefleyerek fırsat pencereleri yakalamak iddiasıyla bu projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Kacır, milli hibrit roket motorunu ilk kez uzayda test edileceğini de açıkladı.

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği milli hibrit roket motorunu ateşleyerek dünya yörüngesinden ay yörüngesine geçeceğini ifade eden Bakan Kacır, önümüzdeki yıllarda Ay'a iki kez erişileceğini ve böylelikle Ay yüzeyinde araştırmalar yapılacağını söyledi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  • Mehmet Fatih Kacır
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