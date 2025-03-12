Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Ulusoy: Türk firmaları 10 bin kişiye istihdam sağlıyor

İftar programına Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Başbakan Yardımcısı ve Topluluklararası İlişkiler Bakanı İvan Stoilkovic, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı bakan ve milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın gücünü müşterek tarihten alan çok yakın bağlara sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin karşılıklı işbirliğine dayalı bir ortaklık ve NATO müttefikliği bulunduğuna işaret eden Ulusoy, Başbakan Mickoski'nin 28 Şubat'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığı belgeyle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulduğunu ve stratejik ortaklığın kayda geçirilerek teyit edildiğini hatırlattı.

Kuzey Makedonya'nın farklı etnisiteler ve kültürlerin birbirleriyle saygı ve güven içinde yaşaması bakımından hem Balkanlar hem de dünyanın diğer bölgeleri için önem taşıyan bir ülke olduğunu vurgulayan Ulusoy, şöyle konuştu:



"Bu ülkede faaliyet gösteren birçok firma ve kuruluşuyla Türkiye, bankacılık, eğitim, kültür, sağlık, savunma sanayi, sanayi üretimi, yenilenebilir enerji, turizm, inşaat başta olmak üzere birçok alanda Kuzey Makedonya ile ekonomik bağlarını ve yatırımlarını kesintisiz sürdürmektedir. Asırlar boyunca Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler ve zamanında Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye göçen vatandaşlarımız halklarımız arasındaki bağı her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Kuzey Makedonya Türk Toplumu her alanda ülkenin gelişimine önemli katkılar yapmaya devam etmektedir."

"TÜRK FİRMALARI 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ortaklarından olduğunu, 1 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma yönündeki ortak iradelerinin mevcut olduğunu aktararak, başta MATTO ve MATTO üyesi firmaların bu konuda üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Savunma sanayisinin Kuzey Makedonya ile ilişkilerinde Türkiye için öncelikli bir alanı teşkil ettiğine işaret eden Ulusoy, ekonomik ilişkilerin diğer önemli bir boyutunu da turizmin oluşturduğunu aktardı.

Ulusoy, "MATTO'nun yalnızca ekonomik ilişkileri geliştirmediğini, aynı zamanda ülke halkları arasındaki bağları da derinleştirdiğini vurgulamak istiyorum. Türk firmaları bu güzel ülkede 10 bin kişiye istihdam sağlamakta, ülkenin kalkınmasına da önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski de iftar programı davetini kabul ettikleri için katılımcılara teşekkür ederek, "Bu iftar hepimizi bir araya getiren, kardeşliğimizi, beraberliğimizi ve birliğimizi gösteren bir iftardır ve bu akşamdan sonra hep birlikte vatanımız için daha güzel şeyler yapacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.