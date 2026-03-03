Türkiye, terörsüz bölge için yarım asırdır mücadele ediyor. Ülke içindeki terör bataklığı kurutulurken, Suriye'nin toprak bütünlüğü korundu. Irak'ta PKK kötürüm hale getirildi. Tüm bunlara rağmen İran her daim yumuşak bir zemin oldu.

İRAN KENDİ HATASIYLA YÜZLEŞİYOR

Tahran yönetimi, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PJAK konusunda gevşek davrandı. İran bugün bu hatasıyla yüzleşmek durumunda kaldı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları ülkede büyük bir istikrarsızlık oluşturmakla birlikte terör örgütleri için de uygun ortam sağladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin İran kolu olan PJAK'ın başka örgütlerle birlikte açıkladığı ortak bildiri bunun en açık kanıtı olarak gözler önüne serildi.

İsrail, İran'a çok yönlü saldırı düzenlerken İsrail aparatı haline gelen terör örgütü her daim istikrarsız bölgeler, ülkelerde palazlandı.

TÜRKİYE'NİN TOKADINI YEDİ

Terör örgütü PKK, Türkiye'de özellikle koalisyon dönemlerinde yaptığı katliamlar hala hafızalarda. Terör örgütü o dönemlerde yol kesip, alan hâkimiyeti kurmaya çalıştı. "Gündüzler T.C.nin, geceler bizim" diye övünüyorlardı. PKK'lının HDP'lilerle kucaklaştığı görüntüler vardı. FETÖ'cülerin hükümetin altını oyduğu dönemlerde de hendek terörüyle sözde özerklik ilanıyla Türkiye'yi bölmeye çalıştı... Ancak devletin tokadını yedi.

ÖRGÜT KANDİL'E KADAR ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Aynı şekilde terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Suriye'deki desteğini kaybeden PKK, ABD'nin ırak işgali döneminde Kandil'de palazlanma imkanı buldu. Bağdat yönetiminin güçsüzlüğünden, istikrarsızlığından faydalanıp, Irak'tan Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye, Pençe Kilit Harekatlarıyla Irak'taki faaliyet alanlarına darbe vurdu. Terör örgütü PKK'yı kötürüm bıraktı. Örgüt Kandil'e kadar çekilmek zorunda kaldı.

Benzer bir senaryo Suriye'de de karşımıza çıktı. Terör örgütü 2014 sonrası Suriye'deki iç savaşı fırsat bilip Irak'tan Suriye'nin kuzeyine doğru yayıldı. Terör örgütü YPG'nin arkasında Siyonizm ve emperyalizm vardı. Türkiye, bu oyunu da bozdu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hem sınır ötesi operasyonlarla hem de Şam yönetimine verdiği destekle sağlamayı başardı.

TERÖRSÜZ BÖLGE MÜCADELESİ

Terörsüz Türkiye'den sonra Terörsüz Bölge'nin kardeşlik kuşağının inşası için kritik zamanlardan geçiliyor. Önce YPG meseleyi zamana yaymaya çalıştı, entegrasyona direndi. Şimdi de Kandil'deki terör baronlarının ayak sürüdüğü görülüyor. Silahların yakılması töreninden bu yana örgütün silah bırakması bekleniyor.

İsrail ile ABD'nin İran'a saldırı "Kandil'in İran'a bakan yüzünde yeniden bir yapılanma olabilir mi?" sorusunu gündemde getirdi. İsrail'in Tahran yönetimini zayıflatmak, molla rejimini yıkmak için elindeki tüm silahları kullandığı gerçeği düşünüldüğünde PKK'nın PJAK adıyla yönünü İran'a dönmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu konudaki "İran'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. İran İranlılarındır" uyarıları bu konuda dikkat çekti.

İRAN TERÖRLE KARŞI KARŞIYA KALDI

İran yönetimi Türkiye'nin paylaştığı İHA/SİHA görüntülerine, açık istihbarat bilgilerine rağmen terör örgütünün varlığını geçmişte hep görmezden geldi. Irak ve Suriye'de kullanmaya çalıştı. İran terör silahı ile kendisi karşı karşıya kaldı.