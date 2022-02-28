28 Şubat 2022 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:20

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Polonya'ya gitmeye çalışan Türk vatandaşları için yeni duyuru yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Onlarca kilometre uzunluğunda araç ve binlerce kişilik yaya sıraları bulunmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mümkün olduğu takdirde Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmelerini öneriyoruz. Polonya'ya gelebilecekleri biz mevcut uygulamamız çerçevesinde karşılamaya, ağırlayıp tahliye etmeye devam edeceğiz."