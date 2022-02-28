İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına duyuru
Güncel

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına duyuru

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, yeni bir duyuru yaptı. Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük yoğunluk yaşandığı belirtildi. Vtandaşların Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmeleri önerildi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:20
ABONE OL

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Polonya'ya gitmeye çalışan Türk vatandaşları için yeni duyuru yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Onlarca kilometre uzunluğunda araç ve binlerce kişilik yaya sıraları bulunmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mümkün olduğu takdirde Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmelerini öneriyoruz. Polonya'ya gelebilecekleri biz mevcut uygulamamız çerçevesinde karşılamaya, ağırlayıp tahliye etmeye devam edeceğiz."

  • Varşova Büyükelçiliği
  • Türk vatandaşları
  • Polonya’

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.