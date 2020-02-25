İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1275
  • EURO
    6,6434
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    115173
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, güven mektubunu sundu
Güncel

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa'da Türk olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın, bu ülkedeki yaşamlarını daha da rahatlatmak için çabalarda bulunacak bir büyükelçi olacağımdan hiç şüpheleri olmasın.' dedi.

AA25 Şubat 2020 Salı16:56 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 16:56

Türkiye'nin Viyana Büyükelçi Ceyhun, güven mektubunu Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e sunarak resmen göreve başladı.

Görüşmenin ardından Türk basınına açıklamalarda bulunan Ceyhun, Van der Bellen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "samimi bir sempati" beslediğini ve saygı duyduğunu söyledi.

Ceyhun, Avrupa'da Türk olmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizerek, "Vatandaşlarımızın, bu ülkedeki yaşamlarını daha da rahatlatmak için çabalarda bulunacak bir büyükelçi olacağımdan hiç şüpheleri olmasın. Öte yandan bu ülkede ülkemizi, ülkemizin haklı davaları hususunda sonuna kadar, hiç eğilmeden, bükülmeden, dimdik duracak bir büyükelçiye sahip olduklarını özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Avusturya'daki Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla en kısa sürede bir araya geleceğini dile getiren Ceyhun, "İnşallah hep birlikte gururla ülkemizi temsil edeceğiz ve ülkemiz için sadece kalbimiz atmayacak, terimiz de akacak, hep birlikte çok çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak
THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

THY uçağı acil iniş yaptı... Bakan Koca: 132 Türk yolcu karantinaya alınacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.