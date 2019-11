Türkiye’nin yapay kalbi  ABD’de tanıtıldı

Türk bilim insanlarının vasküler alanda geliştirdiği ‘’Invamed ve RD Global’’ markalı tıbbi cihazlar, New York’ta bu yıl 46’ncısı düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden 70’ten fazla firmadan 4 bin 500 civarında kişinin katıldığı Veith Sempozyumu’nda görücüye çıktı. Veith Sempozyumu’na adını veren damar cerrahisinin önde gelen isimlerinden Dr. Frank J. Veith ‘’Türkiye gelişmiş, harika bir ülke. Vasküler cerrahi, Türkiye’de yükselişte, vasküler hastalıklar her geçen gün daha iyi tedavi ediliyor’’ dedi. Bu sempozyuma özelikle Türkiye’de üretilen tıbbi cihazların damga vurduğunu söyleyen Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç ise ‘’10 yıl önce sempozyuma geldiğimiz zaman ‘Türkler Behçet hastalığını buldu ama çözümünü bulamadı’ diyorlardı. Şu an Türkiye, ürettiği yapay kalp cihazını varis ameliyatlarında kullanılan ‘Turkish glue’ ve damar robotlarını konuşuyor. 20’nin üzerinde Türk doktoru bu kongrede konuşmacı,dünyanın en büyük vasküler toplantısında Türk doktorlar Türkiye’de üretilen cihazları anlatıyor. Hedefimiz 2023’de bu sempozyumu Türkiye’de yapabilmek. Artık yapay kalbi konuşuyoruz ve hedefimiz Türkiye’de üretilen cihazımızı tüm dünyaya tanıtabilmek’’ diye konuştu.