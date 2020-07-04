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Türkiye'nin yardımları Sırbistan'da... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Koronavirüsle mücadele eden soydaşlarımızın da yanındayız

Türkiye'nin tıbbi yardımını taşıyan askeri uçak Sırbistan'a ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 'Sancak Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla zor şartlarda mücadele eden soydaşlarımızın da yanındayız, yalnız bırakmayacağız.' dedi.

AA04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:41 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 13:41
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Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Sırbistan'a ulaştı. Sancak Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla zor şartlarda mücadele eden soydaşlarımızın da yanındayız, yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Sırbistan'a ikinci kez maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

- SANCAK BÖLGESİNE YARDIM ELİ UZATILACAK

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, bu kapsamda özellikle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

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