Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1 Yalova açıklarında demirledi
Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1, bakım ve onarımdan geçirilmek üzere Yalova’ya geldi. Yalova açıklarında demirleyen dev gemi Altınova Tersaneler bölgesinde havuza alınarak bakım ve onarım görecek.
- İHA
Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1 Malezya’dan 12 Aralık 2018’de çıktığı yolculuğu tamamladı. Yalova açıklarına demirleyen gemi Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde bakım ve onarıma alınacak. 229 metre boyunda ve 36 metre genişliğinde ki, 38 bin tonluk Deep Sea Metro 1 tersanelerdeki havuzların dolu olması nedeniyle 1 ay boyunca Yalova açıklarında demirleyecek. Ardından havuza alınacak geminin bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.
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