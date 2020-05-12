12 Mayıs 2020 Salı 10:16 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:40

Koronavirüs salgınında uzun süren karantina sonrasında ilk normalleşme adımları atılmaya başlandı. 7 ile yönelik giriş çıkış yasağının kaldırılması ve 65 yaş üstüne belli saatlerde sokağa çıkış izninin ardından dün itibariyle AVM'ler, kuaförler ve güzellik salonları da belli tedbirleri alarak hizmet vermeye başladı.

Haziran ayının sonuna kadar kademli olarak getirilecek esnekliklerle normalleşmenin kapsamının genişletilmesi planlanırken, salgından ciddi anlamda etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü de umutlarını haziran ayına bağlamış durumda.

Rezervasyonların büyük çoğunluğu salgın nedeniyle iptal edilirken sektör temsilcileri ise; ilk etapta vatandaşların tercihinin büyük otellerin yanı sıra küçük ve butik işletmeler olacağını düşünüyor.

TATİLCİ EVE YÖNELDİ

Öte yandan koronavirüsten kaynaklı tercihini bu yaz otelden ziyade evden yana kullanacaklar ise şimdiden Ege ve Akdeniz'deki firmaların telefonlarını susturmuyor.

Salgın sonrası daha izole bir tatil geçirmek isteyenler günlük 500 ile 2000 TL arasında bir ücreti de gözden çıkarmış durumda.

yenisafak.com dört gözde tatil bölgesinde oluşan hareketliliği ve günlük villa fiyatlarını bölgedeki temsilciler ile konuştu...

15 HAZİRAN SONRASI İÇİN YER KALMADI

Muğla'nın Fethiye bölgesinde villa ve apart işletmeciliği yapan Bayram Kaya, ellerinde 20'ye yakın villanın 10 adette apart bulunduğunu kaydederken bu yerlerin 15 Haziran'dan itibaren ağustos ayı sonuna kadar şimdiden tutulduğunu ve söz konusu aylarda yer kalmadığını dile getirdi.

100 m2 4+1 bir villanın günlük kirası 500 TL'den başlayıp 1300 TL'nin üzerine çıkıyor.

RAKAMLAR AY AY KATLANIYOR

Kaya, fiyat noktasında ise apart tarafından 4 kişi için mayıs ayında günlük rakamların 250 TL iken haziranda bu rakamın 500 TL'ye çıktığını ifade etti. Villa tarafında ise günlük fiyatların 750 TL'den başladığını bu rakamın haziran bin TL, temmuz ayında ise bin 300 TL'nin üzerine çıktığını söyledi.

EVE DEZENFEKTE İŞLEMİ, HAVUZA BAKIM İSTENİYOR

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, Tatilcilerin gözde yerlerinden Bodrum'da da son 15 gündür ciddi anlamda hareketlilik yaşanmaya başladığı ifade edildi. Bodrum'da tatilcilere günlük villa kiralayan Kadir Yıldız, salgınla mücadelenin ardından normalleşme adımlarının konuşulması ile hareketlilik yaşanmaya başladığını dile getirdi.

Yıldız, arayanların genellikle temmuz ve ağustos ayları için yer baktığını tercihlerinin ise havuzlu villa olduğunu belirtti. Rakamların ise bölgede günlük bin ile 2 bin TL arasında olduğunu vurgulayan Yıldız, evlerin 6 kişilik olduğunu belirtirken arayanların evlerin dezenfekte edilmesi ve havuzun bakıma alınmasını da talep ettiğini dile getiriyor.

Tatilciler ev için dezenfekte işlemi, havuz için ise sık bakım istiyor.

OKULLARIN KAPANMASINI BEKLİYORLAR

İzmir Foça'da günlük kiralık ev ve villa işletmeciliği yapan Dağmar Kandora ise; fiyatların 325 TL'den başlayıp villa tarafından 900 TL'ye kadar çıktığına vurgu yaparken, bu rakamın içinde elektrik, su, çarşaf gibi bir takım hizmetlerin bedellerinin de yer aldığını belirtti. Kandora, çok ciddi olmasa bile hareketliliğin olduğunu ancak asıl yoğunluğun haziran ayında yaşanabileceğini ifade ediyor.

OTEL REZERVASYONLARINI İPTAL EDİYORLAR

Tatilcilerin bir başka gözde bölgelerinden Kuşadası'nda da hareketlilik başladı. Normalleşmenin konuşulmaya başlamasıyla arayıp soranların çoğaldığını söyleyen villa işletmecisi Mehmet Can, arayanların kendilerine bu sene otel rezervasyonlarını iptal edip tercihlerini evden yana kullanmayı düşündüğünü söylediğini belirtiyor.

Tercihini evden yana kullananlar özellikle havuzun olmasına dikkat ediyor.

ÖNCELİKLİ TERCİH HAVUZ

Kendi bölgelerinde 2 yatak odalı 5 kişilik villanın fiyatının 600 TL'den, 8 kişilik 4 yatak odalı villanın fiyatının ise 800 TL'den başladığını dile getiren Can, fiyatların temmuz ve ağustos aylarında en yüksek seviyelere çıktığını vurguladı.

Kıştan aldıkları rezervasyonların iptal olmadığını ve kendilerini arayanların özellikle havuzun olup olmadığını sorduğunu da kaydeden Can, evlerin ve havuzların temizliğinin nasıl yapıldığına ilişkin arayanların bilgi istediğini de belirtirken, bayram için ise henüz bir belirsizliğin olduğunu ifade etti.