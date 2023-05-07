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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bayburt'ta tanıtıldı

Bayburt'ta tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bayburt'ta tanıtıldı
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Aracın SUV modeli, Cumhuriyet Caddesi'nde cirit atları ve meşalelerle karşılandı. Daha sonra Valilik binası önüne getirilen araçla vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobilin direksiyonuna geçen Bayburtlular, aracı deneyimleme fırsatı buldu.

Kent sakinlerinden Abdullah Ulaş, AA muhabirine, Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Aracı görünce büyük mutluluk yaşadığını belirten Ulaş, "Vicdanlı bir Türk vatandaşı neyi hissederse ben de onu hissettim. Araba çok güzel, belki de piyasadaki en iyi arabalardan bir tanesi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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