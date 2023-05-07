Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araç, Malatya Park AVM'de alkışlarla karşılandı. Vatandaşlar araçla fotoğraf çektirdi, uzun süre inceledi.

Kent sakinlerinden Ömer Faruk Kalkan, AA muhabirine, Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Aracın teknolojisini, dış görünüşünü ve konforunu çok beğendiğini belirten Kalkan, "Togg'u ilimizde gördüğüm için gururluyum. Yollarda daha çok görmek istiyoruz. Yoğun bir ilgi var. Yerli otomobilimizi bizimle buluşturan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, mühendislerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Aygül Görkmen ise Togg'un Türkiye'nin gururu olduğunu ifade ederek, "Yerli aracımızı çok beğendik. Bize de almak nasip olur inşallah. Togg'la fotoğraf çekildik. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.