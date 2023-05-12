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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muş'ta tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muş'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 18:46 - Güncelleme:
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muş'ta tanıtıldı
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Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya ile İstasyon Caddesi'nden belediye binası önüne kadar Togg ile şehir turu attı.

Daha sonra belediye önünde tanıtılan 49 TC 1071 plakalı "Anadolu kırmızısı" rengindeki Togg'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Gündüzöz, yaptığı açıklamada, Muş'a ilk Togg aracının geldiğini söyledi.

Togg'un Muş'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İnşallah Togg'un sayıları artacak. Milli ve yerli olan aracımız Muş sokaklarında dolaşacak. Tamamı milli olan bu araçla gurur duyuyoruz. Aracı özellikli bir yere park ettik, Muş Belediyesinin önüne. Bu bina 2. Abulhamit zamanında yapılmış olan valilik binası. Ecdadın bize bıraktığı bir binanın önüne, şimdi onun torunları, ecdada yakışır bir şekilde milli arabasını yaptı."

Belediye Başkanı Asya ise ülkeyi ve milleti heyecanlandıran Togg'u Muş'ta görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu mutluluğu vatandaşlarla paylaştıklarını dile getiren Asya, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir eseridir. Özellikle şehrimize, milletimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yol boyunca insanlarımızın heyecanı, mutluluğu ve ilgisi görmeye değerdi. Aracın 49 TC 1071 plakalı olması çok anlamlıdır." dedi.

Vatandaşlardan Ramazan Erten de "Muş'a Togg'un geldiğini öğrendik ve görmeye geldik. Memnun kaldık ve gurur duyduk. Togg beklentimizden daha iyiydi. 28 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç beldesinden Togg'u görmek için geldim. Çok mutlu oldum. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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