Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'yi güçlendiriyoruz.

Milletin emanetini yere düşürmemek, bu aziz millete mahcup olmamak için 86 milyonun tamamını eserin ve hizmetin en iyisiyle buluşturmak için geceyi gündüze katıyor, adeta dişimizi tırnağımıza takıyoruz.

Eski Türkiye'yi bilen herkes bugün şu gerçeği kabul ediyor, iktidarlarımızın başarı hikayesi yazdığı, Türkiye'ye çağ atlattığı, Türkiye'nin makus tarihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma vardır.

Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı, tek gidişli-gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu, Türkiye'ye yakışmayan bu tabloyu değiştirdik, hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattık ve 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye bölünmüş yol uzunluğumuzu ise 30 bin 49 kilometreye çıkardık.

23 yıldır ülke ve milet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştıkları için bunları ifade ediyoruz, arkayık bir zihniyeti ülkemiz muhalefetini mefluç eden çarpık bir anlayışı tarif etmek için bu benzetmeyi kullanıyoruz.