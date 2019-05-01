'Türkiyesiz F-35 projesi çöker'

İstanbul’da dün başlayan IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de proje ortağı olduğu F-35’ler ve Rusya’dan alınacak S-400’ler konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan “Türkiye’nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye makkum” derken S-400 konusunu hatırlatarak “Kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz” açıklaması yaptı.

Konuşmasına 1993’ten beri düzenlenen IDEF’in 190 firmadan bin 100’e yakın firmaya ulaşarak kendini dünya çapında kanıtlamış bir ihtisas fuarı haline geldiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, ülkede üretilen savunma sanayi ve güvenlik ürünlerinin dünya çapında giderek daha çok kabul görmesinin atılan adımların doğruluğuna işaret ettiğini kaydetti.

DAYATMA KABUL EDİLEMEZ

Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası düzenin erozyona uğratıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Türkiye gibi terörle mücadele eden ülkelere gizli veya açık ambargolar uygulanıyor. Mesela, Suriye’de sınırlarımızın dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir.” Erdoğan, hükümete ilk geldiklerinde “Madem bizim ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” diyerek savunma sanayi alanında bir reform başlattıklarını kaydetti.

BAĞIMLILIK YÜZDE 30’A İNDİ

Ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranının yüzde 80’den yüzde 30’lara indirildiğini anlatan Erdoğan, sınırlarda yaşanılan tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunda ilk başvurulan yerin müttefikler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış, şartlar önümüze konmuştur. Savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi doğrudan canevimizden vurmaya yönelik adımlara destek verilmesi karşısında sessiz kalmayacaktık. Öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. Daha da önemlisi kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bugünlerde F-35’ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum, Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur.”