'Türkiyesiz F-35 projesi çöker'
Başkan Erdoğan, yerli ve milli silahlarımızın boy gösterdiği İDEF’19 açılışında savunma alanında hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini vurguladı, “Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur” dedi.
İstanbul’da dün başlayan IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin de proje ortağı olduğu F-35’ler ve Rusya’dan alınacak S-400’ler konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan “Türkiye’nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye makkum” derken S-400 konusunu hatırlatarak “Kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz” açıklaması yaptı.
Konuşmasına 1993’ten beri düzenlenen IDEF’in 190 firmadan bin 100’e yakın firmaya ulaşarak kendini dünya çapında kanıtlamış bir ihtisas fuarı haline geldiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, ülkede üretilen savunma sanayi ve güvenlik ürünlerinin dünya çapında giderek daha çok kabul görmesinin atılan adımların doğruluğuna işaret ettiğini kaydetti.
DAYATMA KABUL EDİLEMEZ
Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası düzenin erozyona uğratıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Türkiye gibi terörle mücadele eden ülkelere gizli veya açık ambargolar uygulanıyor. Mesela, Suriye’de sınırlarımızın dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir.” Erdoğan, hükümete ilk geldiklerinde “Madem bizim ihtiyaçlarımız karşılanmıyor, öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” diyerek savunma sanayi alanında bir reform başlattıklarını kaydetti.
BAĞIMLILIK YÜZDE 30’A İNDİ
Ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranının yüzde 80’den yüzde 30’lara indirildiğini anlatan Erdoğan, sınırlarda yaşanılan tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunda ilk başvurulan yerin müttefikler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış, şartlar önümüze konmuştur. Savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi doğrudan canevimizden vurmaya yönelik adımlara destek verilmesi karşısında sessiz kalmayacaktık. Öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. Daha da önemlisi kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bugünlerde F-35’ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum, Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur.”
690 PROJE YÜRÜYOR
Erdoğan, çok çalıştıklarını ve çok fedakarlık yaptıklarını anlatarak, “Önümüze çıkarılan engeller karşısında asla pes etmedik. Hep yeni ve daha ileri çözüm yolları aradık. Yeri geldi sabotajlara yeri geldi ihanetlere maruz kaldık. Ama asla yılmadık. Hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik. Bugün doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın portföyünde proje bedeli 75 milyar doları bulan 690’dan fazla başlıkta çalışma var. Artık dışarıdan uzman getirmek yerine biz dışarıya uzman gönderir hale geldik” dedi.
Hürkuş ve Gökbey helikopteri de fuardaki yerini aldı.
İnsansız savaş uçağı için çalışmalar sürüyor
Hava Kuvvetleri’nin bundan sonraki filolarında ağırlık milli muharebe uçaklarından oluşacağını dile getiren Erdoğan, “Bu çerçevede geleceğin teknolojisi olarak bakılan insansız muharebe uçaklarıyla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız var. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK’ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” diye konuştu. Erdoğan, bu konudaki en çarpıcı örneklerden birinin de silahlı ve silahsız insansız hava araçları olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
KOLLARI SIVADIK
“Terörle mücadelede bu araçlara ihtiyaç duyduğumuzda yine ilk iş gidip müttefiklerimizden yardım istedik. Onlardan herhangi bir destek alamayınca dolaylı bir yola başvurup bölgemizdeki bir ülkeden bu araçları edindik. Bu şekilde aldığımız insanız hava araçlarının çalıştırılması ve bakımı konusunda bize yaşatılan sıkıntıların hiç de iyi niyetli olmadığını görünce hemen kolları sıvadık. Bir yandan özel sektörümüzü diğer yandan kamunun kontrolündeki savunma sanayisi kuruluşlarımızı bu işte görevlendirdik. Sonuçta bugün Türkiye silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Diğer alanlarda da aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayisi ürünlerinin tasarım ve üretimine çok büyük önem veriyoruz. Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız.”
YABANCI HEYETLER FUARA AKIN ETTİ
IDEF’e çok sayıda yabancı heyet de geldi. Üst düzey askeri yetkililer fuar boyunca birçok anlaşmaya imza atacak. Fuar kapsamında 4 bin 500’e yakın planlı iş görüşmesi de yapılacak.
‘S-400’ün parçalarını Türkiye’de üretebiliriz’
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, Türkiye’nin kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik Türkiye ile Rusya arasında istişareler yürütüldüğünü açıkladı. IDEF kapsamında Rus haber ajansı RİA Novosti’ye açıklamalarda bulunan Ladygin Türk yetkililerle yüksek teknolojiye ilişkin alanlarda iş birliğini istişare ettiklerini belirterek “Bu görüşmeler iki yönde ilerliyor. S-400 hava savunma sistemlerinde bazı parçaların Türkiye’de üretilmesine ilişkin olanakları değerlendiriyoruz” dedi. İstişare edilen diğer konunun da ulusal bir hava sisteminin kurulmasına ilişkin olduğuna işaret eden Ladygin, “Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda kendi uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasını istişare ediyoruz” dedi.
Fuarda TÜPİTAK’ın geliştirdiği lazer silahı da ilgi gören ürünler arasında.
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